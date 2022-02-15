КрАЗ може стати головним постачальником вантажівок для української армії

КрАЗ може стати головним постачальником вантажівок для ЗСУ Завод відвідала делегація на чолі з командувачем сил логістики Генштабу Збройних сил України, генерал-майором Олегом Гуляком.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Кременчуцьку газету.
На думку Олега Гуляка, завод здатний випускати машини і перебуває в бойовій готовності для цього. Делегація оглянула цехи підприємства, навчальні класи, а деякі її учасники навіть проїхалися на КрАЗ-6322 по випробувальному полігону.
Також повідомлялося, що білоруські виробники вантажівок МАЗ і БелАЗ придумали, як обійти українські санкції. Заради цього змінили власників українських дилерів.