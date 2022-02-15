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КрАЗ може стати головним постачальником вантажівок для української армії

Автор: Константин Широкун

КрАЗ може стати головним постачальником вантажівок для ЗСУ Завод відвідала делегація на чолі з командувачем сил логістики Генштабу Збройних сил України, генерал-майором Олегом Гуляком.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Кременчуцьку газету.

На думку Олега Гуляка, завод здатний випускати машини і перебуває в бойовій готовності для цього. Делегація оглянула цехи підприємства, навчальні класи, а деякі її учасники навіть проїхалися на КрАЗ-6322 по випробувальному полігону.

"Зараз перед Збройними силами України ставиться безліч завдань, ЗСУ розширюються. Наприклад, створюються нові сили територіальної оборони, і армії потрібне більше оснащення. КрАЗ - це був основний автомобіль, що надходив в частині з початку війни. Сьогодні ми побачили завод, машини. Висновки щодо закупівель будуть попереду", - зазначив Олег Гуляк.

Також повідомлялося, що білоруські виробники вантажівок МАЗ і БелАЗ придумали, як обійти українські санкції. Заради цього змінили власників українських дилерів.

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