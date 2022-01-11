Вопреки моде на кроссоверы: Volvo сохранит седаны и универсалы, но переведет их на электротягу

Генеральный директор Хокан Самуэльссон Volvo заявил, что компания не откажется от седанов и универсалов. Будущие поколения легковых машин станут электрическими.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autocar.

В частности, Самуэльссон заявил, что новые машины в ближайшем будущем станут еще более привлекательными для потребителей. Интересно, что всего год назад топ-менеджер намекал на возможность прекращения выпуска всех седанов в пользу большего количества кроссоверов.

На кроссоверы C40 Recharge, XC40, XC60 и XC90 в 2021 году пришлось 75 процентов продаж Volvo. Один XC60 разошелся в прошлом году большим тиражом, чем S60, V60, S90 и V90 вместе взятые. В Volvo также анонсировали смену обозначений своих моделей. Буквенно-цифровые обозначения моделей будут заменены реальными именами.

К тому же, Volvo пообещала к 2030 году полностью перейти на выпуск электромобилей. Гибриды уйдут в отставку одновременно с бензиновыми и дизельными моделями. Шведский автопроизводитель планирует увеличить годовой объем производства электромобилей с 15 000 единиц до 150 000 к следующей осени.

Напомним, что все минивэны Citroen, Peugeot и Opel перейдут в Европе на электротягу. С 2022 года Stellantis намерен увеличит продажи коммерческих электрокаров.

Ранее сообщалось, что Toyota отмечает выпуск 50 млн Corolla необычным комиксом. В серии комиксов манга автопроизводитель рассказал историю автомобиля, начиная с 60-х годов и нашего времени.