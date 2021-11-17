UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Ждать осталось недолго: в Volkswagen знают, когда закончится дефицит микрочипов

Автор: Константин Широкун

Генеральный директор концерна Volkswagen Герберт Дисс рассказал, когда, по его мнению, в мире закончится дефицит полупроводников. Но также он заявил, что существенного прироста выпуска новых автомобилей в 2022-м ждать не стоит.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Spiegel.

По словам топ-менеджера, "полупроводниковый" кризис закончится в ближайшее время. Немецкий автопроизводитель всеми силами старается справляться с дефицитом и перераспределяет существующие микрочипы между различными своими сборочными предприятиями. Но, к большому сожалению, удовлетворить спрос мирового рынка Volkswagen не сможет и в следующем году. Так что оптимистичный настой Герберта Дисса пока не имеет серьезных оснований.

Поставки модельного ряда Volkswagen за текущий год сократились на 33,5 процента. Интересно, что по словам руководителя немецкой компании, дефицит микрочипов не стал для промышленников полной неожиданностью. Еще до начала пандемии возникал повышенный спрос на полупроводники, с которым производители микроэлектроники не справлялись.

Ранее мы писали, что Toyota для защиты ДВС создала альянс с четырьмя японскими производителями. Цель – максимально отсрочить прекращение производства машин с двигателями внутреннего сгорания.

Также сообщалось, что Audi хочет поглотить известного британского производителя суперкаров. Audi и BMW заинтересованы в покупке британской марки McLaren.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок