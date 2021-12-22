ru ua
Ср, 22 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

OLX готовится купить Auto.RIA и занять более 80% рынка объявлений о поиске авто

Новина українською →
Среда 22 декабря 2021 14:06
OLX готовится купить Auto.RIA и занять более 80% рынка объявлений о поиске авто OLX готовится купить Auto.RIA (фото: freepik com)
Автор: Александр Мороз

Крупнейший сайт авто объявлений в Украине Auto.RIA может быть куплен OLX. Сделка находится в активной стадии обсуждения сторонами, и в ближайшее время планируется подача в Антимонопольный комитет Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина AUTO со ссылкой сразу на несколько источников, близких к одной из стороны процесса.

Если сделка по покупке Auto.RIA состоится, то рыночная доля OLX в сегменте объявлений об авто (онлайн-классифайды в авто) вырастет с 25-30% до 75-80%.

При этом рыночная доля в 75-80% достигается консистентно по всем четырем ключевым показателям, по которым оцениваются рыночные позиции компаний на данном рынке: траффик (интернет-аудитория), листинги (сами объявления), лиды/звонки платящим клиентам (дилерам, перекупам и собственникам авто) и выручка. Примерно 15% доля рынка авто-классифайдов у третьего игрока - компании RST.

По мнению интернет-экспертов, рыночная доля в 75-80% позволит OLX иметь неограниченные возможности по поднятию цен на услуги сервиса в будущем (например, английский классифайд Rightmove, обладая сопоставимой доминирующей рыночной долей, смог поднять средний чек с клиента с 190 фунтов в месяц в 2006 году до более чем 1200 фунтов в месяц в 2020, а австралийский классифайд REA с такой же рыночной долей смог поднять среднюю стоимость размещения объявления в 17 раз на горизонте 2005-2021 годов и в более чем 5 раз только за последнее десятилетие), а также позволит объединенной компании существенно меньше тратить на оффлайн и онлайн маркетинг, так как конкуренция на рынке исчезнет в случае сделки.

Основным источником монетизации для сайтов-классифайдов являются средства от платного размещения объявлений, а также платных услуг при размещении платных или бесплатных объявлений (поднятие объявления, продвижение в топ, выделение объявления, аукцион и другие).

Кроме того, по словам собеседников, обсуждаемый OLX и акционерами RIA периметр сделки между включает в себя приобретение не только Auto.RIA, но и DOM.RIA, который является одним из лидирующих игроков в сегменте объявлений о недвижимости.

Если сделка по покупке RIA компанией OLX состоится, то рыночная доля OLX в сегменте объявлений о недвижимости вырастет с примерно 50% до 70%-75%.

Читайте РБК-Украина в Google News
бизнес OLX
Мнения
Олег Назаренко
От перекупов к комиссионной торговле: как будет развиваться в Украине рынок подержанных авто
Олег Назаренко
генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров
Марина Кытина
Электромобилей больше – зарядок меньше: что происходит в Украине с зарядной инфраструктурой
Марина Кытина
эксперт транспортных инноваций
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения