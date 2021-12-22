OLX готується придбати Auto.RIA і зайняти поанд 80% ринку оголошень про пошук авто

Найбільший сайт авто оголошень в Україні Auto.RIA може бути куплений OLX. Угода знаходиться в активній стадії обговорення сторонами, і найближчим часом планується подача в Антимонопольний комітет України.

Про це повідомляє РБК-Україна AUTO з посиланням відразу на кілька джерел, близьких до однієї зі сторони процесу.

Якщо угода з купівлі Auto.RIA відбудеться, то ринкова частка OLX в сегменті оголошень про авто (онлайн-класифайди в авто) зросте з 25-30% до 75-80%.

При цьому ринкова частка в 75-80% досягається консистентно за всіма чотирма ключовими показниками, за якими оцінюються ринкові позиції компаній на даному ринку: трафік (інтернет-аудиторія), лістинги (самі оголошення), ліди/дзвінки платять клієнтам (дилерам, перекупам і власникам авто) і виручка. Приблизно 15% частка ринку авто-класифайдів у третього гравця - компанії RST.

На думку інтернет-експертів, ринкова частка в 75-80% дозволить OLX мати необмежені можливості підняття цін на послуги сервісу в майбутньому (наприклад, англійський класифайд Rightmove, володіючи порівнянної домінуючою ринковою часткою, зміг підняти середній чек з клієнта з 190 фунтів на місяць у 2006 році до більш ніж 1200 фунтів на місяць у 2020, а австралійський класифайд REA з такою ж ринковою часткою зміг підняти середню вартість розміщення оголошення в 17 разів на горизонті 2005-2021 років і в більш ніж 5 раз тільки за останнє десятиліття), а також дозволить об'єднаній компанії істотно менше витрачати на оффлайн і онлайн маркетинг, бо конкуренція на ринку зникне у випадку угоди.

Основним джерелом монетизації для сайтів-класифайдів є кошти від платного розміщення оголошень, а також платних послуг при розміщенні платних або безкоштовних оголошень (підняття оголошення, просування в топ, виділення оголошення, аукціон та інші).

Крім того, за словами співрозмовників, обговорюваний OLX і акціонерами RIA периметр угоди між компаніями передбачає придбання не тільки Auto.RIA, але і DOM.RIA, який є одним з лідируючих гравців в сегменті оголошень про нерухомість.

Якщо угода з купівлі RIA компанією OLX відбудеться, то ринкова частка OLX в сегменті оголошень про нерухомість зросте з приблизно 50% до 70%-75%.