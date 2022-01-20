Олег Блохин купил себе флагманский внедорожник Audi более чем за 2 млн гривен

Легенда мирового футбола Олег Блохин купил новый автомобиль. Свой выбор знаменитый в прошлом футболист остановил на внедорожнике марки Audi.

Об этом сообщает РБК-Укарина Авто со ссылкой на Ауді Центр Віпос.

Олег Блохин, национальная легенда Украины и один из лучших футболистов в истории советского футбола, пополнил свой автопарк новеньким внедорожником.

Бывший тренер сборной Украины приобрел себе флагманский внедорожник Audi Q8. Как сообщили корреспонденту РБК-Укарина Авто в дилерском центре Ауді Центр Віпос, речь идет о версии Q8 с дизельным двигателем.

Базовый Q8 на нашем рынке предлагается в двух модификациях - дизельной 50 TDI quattro (286 л.с.) и бензиновой 55 TFSI quattro (340 л.с.). Цены стартуют с 1,9 млн гривен. Также внедорожник можно купить в спортивной версии SQ8 (507 л.с., цена от 2,85 млн гривен) и "заряженной" RS Q8 (600 л.с., от 3,25 млн грн).

Напомним, КрАЗ возобновил поставки грузовиков для украинской армии.