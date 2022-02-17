С одним двигателем и зонтиком в двери: в Украине стартовали продажи новой Skoda Fabia

В Украине начались продажи новой Skoda Fabia. Впервые модель базируется на платформе MQB-A0 от Volkswagen Group, что привнесло в машину ряд новых систем безопасности и помощи водителю.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.
Skoda Fabia выпускается на той же производственной линии, что и Scala. Перед запуском производства чешский автопроизводитель модернизировал сборочную линию, а также прессовый и сварочный цеха. Автомобиль заметно подрос. Длина хэтчбека составляет 4108 мм, что на 110 мм больше предшественника. Багажник увеличился на 50 л и составил 380 л.
Чешский хэтчбек четвертого поколения также предлагает ряд систем помощи водителю, которые ранее на модели не встречались. Среди них – система удержания в полосе, ассистент экстренного торможения, датчик мертвых зон и пр.
Ранее мы писали, что показана самая быстрая Skoda Fabia. Модель выйдет на рынок уже весной 2022 года.
Также сообщалось, что Mercedes в Украине снял фильм с Гелендвагенами и вампирами. Для съемок в Украину привезли более десятка оригинальных машин разных поколений.