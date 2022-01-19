Деньги потекли по проводам: станции зарядки электрокаров по прибыльности догнали АЗС

Британская нефтяная компания British Petroleum ожидает, что в 2025 году доходность зарядных станций станет больше, чем у АЗС. Причина роста прибыльности кроется в резком увеличении спроса на точки зарядки.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autocar.
К 2030 году BP планирует расширить свой сегмент бизнеса по зарядке электромобилей с 11 до 70 тысяч точек зарядки. Компания с 2018 года активно развивает свою сеть зарядных станций по всему миру, устанавливая новые пункты и поглощая другие мелкие компании в этой отрасли.
ВР ранее обязалась ежегодно инвестировать 2,5 миллиарда долларов в свою глобальную инфраструктуру, включая зарядку электромобилей. Большая часть инвестиций была потрачена на установку быстрых зарядных станций постоянного тока мощностью более 50 кВт. BP — не единственная крупная нефтяная компания, активно инвестирующая в сеть зарядных станций. Так, Shell к 2025 году обязался открыть до 500 тысяч точек зарядки по всему миру.
Также мы писали, что автозаправки начали переделывать под станции зарядки электромобилей. На такой шаг решилась компания Shell в одном из районов Лондона.
Ранее сообщалось, что немецкие чиновники отказываются от своих планов по электрификации. Они намерены причислить к «зеленым» машинам гибриды.