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Mercedes-Benz отзывает флагманский электроседан EQS и S-Class из-за необычной поломки

Автор: Константин Широкун

Mercedes-Benz отзывает один экземпляр электроседана EQS и более тысячи S-Class. На проблемных машинах функция eCall может работать с перебоями.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Carscoops.

Mercedes-Benz заявил, что неисправность вызвана программной ошибкой в блоке управления. Это означает, что модуль связи может работать некорректно. В случае возникшей неисправности на щитке приборов высвечивается соответствующее предупреждение.

Немецкий автопроизводитель впервые выявил проблему в мае 2021 года. Расследование показало, что возникла проблема с программным обеспечением. С конца 2021 года на всех производственных площадках было внедрено новое программное обеспечение коммуникационного модуля. Под отзывную кампанию попадает один Mercedes-Benz EQS450 2022 года выпуска, а также около 1150 экземпляров Mercedes-Benz S500, выпущенных в период с 15 февраля 2021 года по 4 декабря 2021 года.

Автомобили с предоплаченной подпиской Mercedes me получат беспроводное обновление для устранения проблемы. Автомобили без подписки Mercedes me необходимо будет доставить в дилерский центр Mercedes-Benz для обновления ПО.

Также мы писали, что BMW продолжает разработку бензиновых и дизельных моторов. Баварская марка BMW не отказывается от двигателей внутреннего сгорания.

Ранее сообщалось, что Volkswagen Passat уходит на пенсию. Компания прекратила выпуск машины с кузовом седан.

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