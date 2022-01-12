Кроссовер Vision Ralliart: Mitsubishi возродил свой легендарный спортивный бренд

На автовыставке в Токио компания Mitsubishi представит кроссовер под именем Vision Ralliart Concept. Прототип призван показать потенциал будущих моделей возрожденного бренда.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Mitsubishi Motors.

В декабре прошлого года Mitsubishi реанимировала основанное в 1984 году спортивное подразделение Ralliart, которое вначале занималось гоночными автомобилями, но затем участвовало в создании дорожных машин и аксессуаров. В 2010-м в связи с тяжелым финансовым положением компании подразделение было закрыто.

Японцы даже успели выпустить под возрожденным суббрендом кроссовер Pajero Sport и пикап Triton (в Украине продается под именем L200), но те практически не отличались от стандартных моделей.

Прототип же внедорожника Vision Ralliart, который представят уже 14 января, отличается более глубокой проработкой. Автомобиль создан на базе гибридного Outlander PHEV нового поколения. От оригинального Аутлендера новинка отличается новой радиаторной решеткой со шторкой, более агрессивными бамперами, массивным задним диффузором, расширителями колесных арок, крупными тормозными дисками с шестипоршневыми суппортами и 22-дюймовыми колесами. Интерьер японцы пока не показали.

Нет информации и о технической начинке. Стандартный гибридный Outlander оснащен атмосферным двигателем объемом 2,4 литра (133 л.с.) и паров электромоторов мощностью 116 и 136 лошадиных сил.

На автосалоне в Токио, который пройдет с 14 по 16 января, компания Mitsubishi покажет еще шесть новинок. В том числе, кроссоверы Outlander и Eclipse Cross с аксессуарами из каталога Railliart.

Напомним, что компания Mitsubishi не успевает собирать новый Outlander. Спрос на кроссовер в 7 раз превышает план выпуска.