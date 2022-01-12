Кросовер Vision Ralliart: Mitsubishi відродив свій легендарний спортивний бренд

На автовиставці в Токіо компанія Mitsubishi представить кросовер під ім'ям Vision Ralliart Concept. Прототип покликаний показати потенціал майбутніх моделей відродженого бренду.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Mitsubishi Motors.

У грудні минулого року Mitsubishi реанімувала заснований в 1984 році спортивний підрозділ Ralliart, який спочатку займался гоночними автомобілями, але потім брал участь у створенні дорожніх машин і аксесуарів. У 2010-му у зв'язку з важким фінансовим становищем компанії підрозділ було закрито.

Японцівже встигли випустити під відродженим суббрендом кросовер Pajero Sport і пікап Triton (в Україні продається під ім'ям L200), але ті практично не відрізнялися від стандартних моделей.

Прототип же позашляховика Vision Ralliart, який представлять вже 14 січня, відрізняється більш глибоким опрацюванням. Автомобіль створений на базі гібридного Outlander PHEV нового покоління. Від оригінального Аутлендера новинка відрізняється новою радіаторною решіткою зі шторкою, більш агресивними бамперами, масивним заднім дифузором, розширювачами колісних арок, великими гальмівними дисками з шестипоршневими супортами і 22-дюймовими колесами. Інтер'єр японці поки не показали.

Немає інформації і про технічну начинку. Стандартний гібридний Outlander оснащений атмосферним двигуном об'ємом 2,4 літра (133 к.с.) і парів електромоторів потужністю 116 і 136 кінських сил.

На автосалоні в Токіо, який пройде з 14 по 16 січня, компанія Mitsubishi покаже ще шiсть новинок. У тому числі, кросовери Outlander і Eclipse Cross з аксесуарами з каталогу Railliart.

Нагадаємо, що компанія Mitsubishi не встигає збирати новий Outlander. Попит на кросовер в 7 разів перевищує план випуску.