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Не нужно выбрасывать разбитую Tesla: в США на электромобиль Model 3 установили дизельный ДВС

Новина українською →
Суббота 01 января 2022 13:54
Не нужно выбрасывать разбитую Tesla: в США на электромобиль Model 3 установили дизельный ДВС Этот автомобиль при жизни был электрокаром Tesla Model 3 (Фото: скриншот YouTube)
Автор: Александр Мороз

Разбитый под списание электромобиль Tesla Model 3 еще может послужить человечеству. Если пересадить в него дизельный двигатель.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на YouTube-канал Rich Rebuilds.

Не так давно популярные youtube-блогеры канала Rich Rebuilds попали в заголовки, когда оснастили Tesla Model S бензиновым двигателем V8 от Chevrolet Camaro.

Теперь же американские "кулибины" начали новый проект, на этот раз с участием бюджетника Tesla Model 3, да еще и разбитого в хлам.

Не нужно выбрасывать разбитую Tesla: в США на электромобиль Model 3 установили дизельный ДВС

Цель состоит в том, чтобы взять и установить в списанный электромобиль дизельный двигатель Cummins 4BT. Первая серия захватывающей эпопеи по превращению бывшего электромобиля в Tesla Model D уже снята – в ней показан выбор и приобретения разбитой машины, а также процесс предварительной подготовки к ее масштабной реформации.

Отметим, что блок цилиндров 3,9-литрового дизеля Cummins 4BT изготовлен из чугуна. Поэтому он очень тяжелый - его вес составляет около 340 килограммов. Кроме того, он очень большой и будет выступать из моторного отсека компактной Tesla Model 3. Как умельцы будут выкручиваться из этой ситуации и удастся ли сохранить капот - мы увидим в следующей серии.

Напомним, что компания Tesla запустила в продажу электрокары со старыми батареями. Емкость у этих аккумуляторов на 12% ниже номинального значения.

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электромобили Tesla
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