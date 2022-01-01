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Не треба викидати розбиту Tesla: у США на електромобіль Model 3 встановили дизельний ДВЗ

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Субота 01 січня 2022 13:54
Не треба викидати розбиту Tesla: у США на електромобіль Model 3 встановили дизельний ДВЗ Цей автомобіль за життя був електрокаром Tesla Model 3 (Фото: скріншот YouTube)
Автор: Олександр Мороз

Розбитий під списання електромобіль Tesla Model 3 ще може послужити людству. Якщо пересадити в нього дизельний двигун.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на YouTube-канал Rich Rebuilds.

Не так давно популярні Youtube-блогери з канала Rich Rebuilds потрапили в заголовки, коли оснастили Tesla Model S бензиновим двигуном V8 від Chevrolet Camaro.

Тепер же американські "кулібіни" почали новий проект, на цей раз за участю бюджетника Tesla Model 3, та ще й розбитого в мотлох.

Не треба викидати розбиту Tesla: у США на електромобіль Model 3 встановили дизельний ДВЗ

Мета полягає в тому, щоб взяти і встановити в списаний електромобіль дизельний двигун Cummins 4BT. Перша серія захоплюючої епопеї по перетворенню колишнього електромобіля в Tesla Model D вже знята - в ній показаний вибор і придбання розбитої машина, а також процес попередньої підготовки до її масштабної Реформації.

Відзначимо, що блок циліндрів 3,9-літрового дизеля Cummins 4BT виготовлений з чавуну. Тому він дуже важкий - його вага становить близько 340 кілограмів. Крім того, він дуже великий і буде виступати з моторного відсіку компактної Tesla Model 3. Як умільці будуть викручуватися з цієї ситуації і чи вдасться зберегти капот - ми побачимо в наступній серії.

Нагадаємо, що компанія Tesla запустила в продаж електрокари зі старими батареями. Ємність у цих акумуляторів на 12% нижче номінального значення.

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