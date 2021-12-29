Новый рекорд: продажи электрифицированных автомобилей в Китае превысили 400 тысяч единиц
В Китае доля "зеленого" транспорта в ноябре составила почти пятую часть от общего объема продаж автомобилей. Впервые за месяц было продано более 400 тысяч гибридов и электромобилей.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CleanTechnica.
Всего за один месяц было зарегистрировано 413 094 новых экологически дружественных авто - на 106% больше по сравнению с ноябрем прошлого года. Доля рынка, занимаемая электрифицированным транспортом, достигла 19%, из которых 15% пришлось на электромобили, а 4% – на гибриды.
Бестселлером стал маленький и дешевый электрокар Wuling HongGuang Mini EV стоимостью около 4500 долларов – его выпускает совместное предприятие SAIC-GM-Wuling. 27-сильный электромотор способен разогнать машину до 100 км/ч. В зависимости от выбранного аккумулятора запас хода составляет 120 или 170 км без подзарядки.
Wuling HongGuang Mini EV
Топ-10 самых продаваемых электрифицированных авто в Китае
- Wuling Hong Guang MINI EV – 40 395 шт.
- Tesla Model Y – 23 117
- BYD Qin Plus PHEV – 18 054
- BYD Song Pro/Plus PHEV – 15 097
- Li One – 13 485
- BYD Qin Plus EV – 10 097
- BYD Han – 10 021
- BYD Dolphin – 8 800
- Tesla Model 3 – 8 615
- Ora Haomao – 8 429
Как видим, в первой десятке присутствует лишь один иностранный бренд – Tesla. Впрочем, ее электрокары выпускаются здесь же – на Гигафабрике в Шанхае.
Если же посмотреть динамику продаж за 11 месяцев с начала года, модели Tesla занимают 2 и 3 строчку рейтинга.
Самые продаваемые электромобили в Китае (январь–ноябрь 2021)
- Wuling Hong Guang MINI EV – 368 396 шт.
- Tesla Model Y – 129 353
- Tesla Model 3 – 120 912
- BYD Qin Plus PHEV – 94 267
- BYD Han – 76 559
- Li One – 76 404
- Changan Benni EV – 65 996
- GAC Aion S – 64 775
- BYD Song Pro/Plus PHEV – 63 819
- Chery eQ – 59 821
Всего с начала года на китайском рынке продано более 2,7 миллиона электрифицированных автомобилей. Это 11,5% от общего объема рынка.
Напомним, что в Китае определили, сколько запаса хода теряют электромобили на морозе. В тесте участвовали 40 машин.