Новый Kia Sportage в Украине: объявлены цены и комплектации

Новый Kia Sportage 2022 уже доступен в Украине. Цены на новинку стартуют с 644 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на сайт Kia в Украине.

На украинском рынке стартуют продажи кроссовера Kia Sportage нового поколения. Купить Kia Sportage в Украине можно уже сейчас, но на старте продаж будет предложена машина только с одним мотором - бензиновым двухлитровым мощностью 156 л.с. На выбор - механическая и автоматическая трансмиссия. Также для Sportage пока заявлен только передний привод - версии с полноприводной трансмиссией появятся позже.

В базовой комплектации с "механикой" есть кондиционер, датчик света, камера заднего вида, подогрев руля и сидений, системы автоторможения и контроля полосы движения. Цена - 643,5 тыс. гривен. Такая же машина с "автоматом" обойдется в 686,6 тыс. гривен.

Средняя комплектация Prestige предлагает только автоматическую трансмиссию, двухзонный климат-контроль, парктроники, зеркала с автоматическим складыванием и датчик дождя. Цена - от 726,6 тыс. гривен.

Топ-версия GT-Line стартует с 1,05 млн гривен. В оснащении - кожаный салон, бесключевой доступ, сиденья с электроприводом, подогревом и вентиляцией, система кругового обзора, мониторинг "слепых" зон зеркал. Также присутствует трехзонный климат-контроль.

Напомним, в России хотят использовать заключенных для работы на автозаводах. Такой вариант рассматривает, в частности, производитель грузовиков КамАЗ.