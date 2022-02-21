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Безвоздушные шины Michelin для легковых авто скоро станут серийными

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Понедельник 21 февраля 2022 15:15
Безвоздушные шины Michelin для легковых авто скоро станут серийными Безвоздушные шины Michelin Uptis тестируются на электромобиле Chevrolet Bolt EV (Фото: Michelin)
Автор: Александр Мороз

Компания Michelin, Michelin в сотрудничестве с концерном General Motors разрабатывает безвоздушные шины, которые будут устанавливаться на электромобиле Chevrolet Bolt следующего поколения.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на агентство CNN.

Как заявил президент Michelin North America Алексис Гарсен компания планирует в ближайшие несколько лет вывести в свободную продажу уникальные шины с защитой от проколов (Uptis).

В работе над новыми шинами Michelin пытается максимально точно воспроизвести поведение пневматических покрышек. Это очень сложная задача, учитывая обилие производителей и различных технологий традиционных шин.

Безвоздушные шины Michelin для легковых авто скоро станут серийными

В настоящее время Michelin уже продает безвоздушные шины под названием X Tweel для газонокосилок и квадроциклов. Одно такое устройство, включающее в себя колесо и шину, стоит около 600 долларов, согласно веб-сайту продукта. Но такие шины служат дольше, чем пневматические, и обеспечивают более комфортную езду.

Впрочем, водители легковых машин в таких вещах, как плавность хода, управляемость и шум, будут более разборчивы, чем владельцы газонокосилок. Ведь автомобили работают на гораздо более высоких скоростях и проходят повороты намного быстрее.

По этим причинам версия безвоздушной шины Michelin для легковых автомобилей под названием Uptis, имеет другую конструкцию - хотя выглядит почти так же, как X Tweel.

Безвоздушные шины Michelin для легковых авто скоро станут серийными

Центральные ребра такой шины сделаны из резины, армированной стекловолокном с добавкой смолы, в то время как ребра X Tweel сделаны из полиуретана. Инновационные шины также будут полностью перерабатываемыми и ремонтируемыми. В процессе работы над ними Michelin зарегистрировала минимум 50 патентов.

По словам, Алексиса Гарсена первой моделью, которая получит шины Michelin Uptis может стать следующее поколение Chevrolet Bolt в 2025 году. Таким образом 130-летнему доминированию пневматических шин придет конец.

Напомним, что General Motors возобновит 4 апреля сборку электрокара Chevrolet Bolt на заводе в Орионе, штат Мичиган. Производство модели было остановлено после серии возгораний из-за пожароопасных батарей.

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