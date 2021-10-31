Новые правила дорожного движения: что изменится с 1 ноября

С 1 ноября в Украине вступают в силу изменения в Правилах дорожного движения. Новая редакция — одна из самых масштабных за последние годы, она затрагивает водителей, пешеходов и велосипедистов, а также коснется дорожных знаков и разметки.
Обо всех изменениях в ПДД читайте ниже в материале РБК-Украина Авто.
Изменения в Правила дорожного движения подготовлены в Мининфраструктуры и, как заявляют авторы нововведений, обусловлены необходимостью приведения ПДД в соответствие с национальными стандартами Украины, разработаным с учетом требований Конвенции о дорожных знаках и сигналах. Новшества призваны снизить аварийность на дорогах Украины.
Ниже изменения и дополнения к ПДД приведены подробно по каждой категории.
Изменена классификация автомобильных дорог. К уже действующим трем типам дорог — международные, национальные, региональные — добавлен четвертый: территориальные дороги. На дорожных указателях они будут обозначаться буквой "Т" с номером дороги — белым цветом на синем фоне.
На улицах (кроме пешеходных) и дорогах местного значения появляются участки для совмещенного движения леговых автомобилей и велосипедистов. Начало и конец такого участка должен обозначаться соответсвующими дорожными знаками.
Также появляются новые дорожные знаки и разметка, о чем подробно изложено ниже в соответствующем разделе.
Появляются обозначенные диагональные пешеходные переходы. Они будут применяться только на регулируемых перекрестках (на которых сигнал светофора не переводят в режим желтого мигания), где разрешен переход по диагоналии. Будут обозначаться соответствующим новым заком “Диагональный пешеходный переход”.
Для пешеходов с нарушениями зрения вводится соответствующее определение. Ранее в ПДД использовалась формулировка "слепые пешеходы". Нововведение коснется, в частности, обозначения соответствующих дорожных знаков и табличек к ним.
Уточнено определение велодорожки. Так, теперь это дорожка с покрытием вне проезжей части улицы и/или дороги, расположенная отдельно или смежно с тротуаром или пешеходной дорожкой, предназначенная для движения на велосипедах, и обозначенная соответствующими дорожным знаком (4.14) и горизонтальной разметкой (1.36).
Также впервые вводится определение велосипедной полосы и велосипедного переезда. Велосипедная полоса — полоса, предназначенная для движения на велосипедах в пределах проезжей части улицы и/или дороги, обозначенная дорожным знаком 5.88 и соответствующей горизонтальной дорожной разметкой. Велосипедный переезд — место пересечения велосипедистами проезжей части в пределах перекрестка или вне них, обозначенное дорожной разметкой 1.15.
Соответственно, теперь велосипедисты должны пересекать проезжую часть по велосипедным переездам, а если такие отсутствуют — следовать действующим нормам ПДД (спешившись переводить велосипед по пешеходному переходу). Наконец появилось требование, что велосипедисты наравне с другими участниками дорожного движения должны следовать сигналам регулировщика и светофора на регулируемых участках дорог.
Наиболее масштабные изменения Правил — в части дорожных знаков и разметки. Нововведения появятся во всех категорияй знаков — предупреждающие, запрещающие, указательные и информационно-указательные знаки, а также знаки приоритета.
Новые знаки для организации дорожного движения
Среди наиболее значимых изменений стоит отметить появление знаков для обозначения платных дорог, дорог для совмещенного движения автомобилей и велосипедов, велосипедной полосы и велосипедного переезда, участков дорог для движения с использованием цепей противоскольжения. Также появляется дорожный знак для обозначения зарядной станции для электромобилей.
Вводится разметка для обозначеня различных участков организации дорожного движения.
Некоторые виды новой дорожной разметки
Помимо существующей вертикальной черно-белой разметки будет использоваться новые виды вертикальной разметки — желто-красная и красно-белая. Так, разметка желто-красного цвета будет используется на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий и аварийно-опасных участках. А разметкой красно-белого цвета будет обозначаться "зебра" на нерегулируемых и регулируемых пешеходных переходах на проезжей части дороги или на велосипедных дорожках.