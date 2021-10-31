Нові правила дорожнього руху: що зміниться з 1 листопада

З 1 листопада в Україні набувають чинності зміни до Правил дорожнього руху. Нова редакція — одна з наймасштабніших за останні роки, вона стосується водіїв, пішоходів та велосипедистів, а також принесе нові дорожні знаків та розмітку.

Про усі зміни до ПДР читайте нижче в матеріалі РБК-Україна Авто.

Зміни у Правилах дорожнього руху підготовлені у Мінінфраструктури та, як заявляють автори нововведень, обумовлені необхідністю приведення ПДР у відповідність до національних стандартів України, розроблених з урахуванням вимог Конвенції про дорожні знаки та сигнали. Нововведення покликане знизити аварійність на дорогах України.

Що зміниться у ПДР з 1 листопада для учасників дорожнього руху

Додано уточнення/зміни для водіїв;

Внесено уточнення/зміни для пішоходів;

Внесено уточнення/зміни для велосипедистів;

З'явилися нові дорожні знаки та розмітка.

Нижче зміни та доповнення до правил дорожнього руху наведені детально за кожною категорією.

До яких змін у ПДД готуватися водіям

Нові визначення автомобільних доріг;

Суміжний рух рух легкових автомобілів та велосипедистів;

Нові дорожні знаки та розмітка.

Змінено класифікацію автошляхів. До вже діючих трьох типів доріг — міжнародні, національні, регіональні — додано четвертий: територіальні дороги. На дорожніх покажчиках вони позначатимуться літерою "Т" із номером дороги — білим кольором на синьому тлі.

На вулицях (крім пішохідних) та дорогах місцевого значення з'являються ділянки для суміжного руху легових автомобілів та велосипедистів. Початок і кінець такої ділянки повинен позначатися відповідними дорожніми знаками.

Також з'являються нові дорожні знаки та розмітка, про що докладно наведено нижче у відповідному розділі.

Що зміниться у ПДД для пішоходів

З'являються позначені діагональні пішохідні переходи. Вони будуть застосовуватися лише на регульованих перехрестях (на яких сигнал світлофора не переводять у режим жовтого миготіння), де дозволено перехід по діагоналіі. Позначатимуться відповідним новми заком “Діагональний пішохідний перехід”.

Для пішоходів із порушеннями зору запроваджується відповідне визначення. Раніше в ПДР використовувалося формулювання "сліпі пішоходи". Нововведення торкнеться, зокрема, позначення відповідних дорожніх знаків та табличок до них.

Які зміни торкнуться велосипедистів

Нове визначення велосипедної доріжки;

З'явилося визначення велосипедної смуги та велосипедного переїзду;

Уточнено правила перетину проїзної частини та руху на регульованих ділянках доріг;

Суміжний рух рух легкових автомобілів та велосипедистів.

Уточнено визначення велодоріжки. Так, тепер це доріжка доріжка з покриттям поза межами проїзної частини вулиці та/або дороги, розташована окремо чи суміжно з тротуаром або пішохідною доріжкою, що призначена для руху на велосипедах, і позначена відповідними дорожнім знаком (4.14) та горизонтальною розміткою (1.36)

Також вперше вводиться визначення велосипедної смуги та велосипедного переїзду. Велосипедна смуга — смуга, призначена для руху на велосипедах у межах проїзної частини вулиці та/або дороги, яка позначена дорожнім знаком 5.88 та відповідною горизонтальною дорожньою розміткою. Велосипедний переїзд — місце перетину велосипедистами проїзної частини в межах перехрестя або поза ними, позначене дорожньою розміткою 1.15.

Відповідно, тепер велосипедисти повинні перетинати проїжджу частину велосипедними переїздами, а якщо такі відсутні — дотримуватися чинних норм ПДР (переводити велосипед по пішохідному переходу). Нарешті з'явилася вимога, що велосипедисти нарівні з іншими учасниками дорожнього руху повинні слідувати сигналам регулювальника та світлофора на ділянках доріг, що регулюються.

Які нові дорожні знаки з'явилися у ПДР

Ключові нові дорожні знаки

Найбільш масштабні зміни Правил стосуються дорожніх знаків і розмітки. Нововведення торкнулися усіх категоріях знаків — попереджувальні, заборонні, наказові та інформаційно-вказівні знаки, а також знаки пріоритету.

Нові знаки для організації дорожнього руху

Серед найбільш значущих змін слід відзначити появу знаків для позначення платних доріг, доріг для суміщеного руху автомобілів та велосипедів, велосипедної смуги та велосипедного переїзду, ділянок доріг для руху з використанням ланцюгів протиковзання. Також з'являться дорожній знак для позначення зарядної станції для електромобілів.

Нові дорожні знаки для велосипедної інфраструктури

Яка нова дорожня розмітка з'явилася у ПДР

Вводиться розмітка для позначення різних ділянок дорожнього руху.

Діагональні пішохідні переходи;

Велосипедні переїзди;

Наближення до кільцевої розв'язки;

Місце концентрації ДТП;

Вихід із території школи;

Виділені місця для паркування вздовж доріг.

Деякі види нової дорожньої розмітки

Крім існуючої вертикальної чорно-білої розмітки будуть використовуватися нові види вертикальної розмітки — жовто-червона і червоно-біла. Так, розмітка жовто-червоного кольору використовується на ділянках концентрації дорожньо-транспортних пригод, аварійно-небезпечних ділянках. А розміткою червоно-білого кольору позначатиметься "зебра"на нерегульованих і регульованих пішохідних переодах на проїзній частині дороги чи на велосипедній доріжці.

на нерегульованих та регульованих пішохідних переходах на проїжджій частині дороги або на велосипедних доріжках.