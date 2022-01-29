В салоне, под полом, в моторном отсеке: автомобили, у которых вы не сможете найти запасное колесо

Мы привыкли, что "запаска" находится в багажнике, однако можно вспомнить немало необычных и даже экзотических мест, куда конструкторы умудрялись ее пристроить. На расположение запасного колеса в автомобиле влияет множество факторов: распределение веса, аэродинамика, компоновка...

О машинах с самыми оригинальными местами хранения "запаски" читайте ниже в материале РБК-Украина Авто.

Отсек под багажником

Самое очевидное из необычных мест для размещения запасного колеса - изолированный отсек под багажником. Это позволяет увеличить полезный объем и упростить использование "запаски" при полностью загруженном багажнике.

ГАЗ-24-02 "Волга"

Именно так поступили, например, в СССР при создании универсала ГАЗ-24-02 "Волга" (1972 год), предусмотрев для "запаски" отдельную горизонтальную нишу. Доступ в нее осуществлялся через специальный люк, который прикрывался задним номерным знаком.

Renault Dauphine

Схожая конструкция использовалась на французском седане Renault Dauphine (1951 год), только здесь запасное колесо вместе с багажником располагались спереди, ведь автомобиль был заднемоторным.

"Запаска" над двигателем

Ради экономии места запасное колесо можно разместить над двигателем. Сейчас такое решение для машин с ДВС практически не используется, но в прошлом можно вспомнить сразу несколько примеров.

ЗАЗ-1102 "Таврия"

И первым на ум приходит родной украинский автомобиль - ЗАЗ-1102 "Таврия" (1989). Самый массовый отечественный хэтчбек имел бездисковые колеса, поэтому "запаска" легко уместилась под капотом, расположившись на стойке левого амортизатора.

Над двигателем запасное колесо размещалось и у некоторых других советских автомобилей - это компактный внедорожник ВАЗ-2121 "Нива" (1977) и миниатюрный городской хэтчбек ВАЗ-1111 "Ока" (1989).

Лада Нива

Однако, как показали краш-тесты, при фронтальном столкновении запасное колесо практически не деформируется, представляя угрозу для пассажиров и ухудшая пассивную безопасность. Поэтому от такого решение отказались.

Maserati Merak

"Запаска" над двигателем встречалась и у среднемоторных спортивных авто. Такая компоновка улучшает управляемость, но зачастую не оставляет места для багажника и запасного колеса. При создании компактного купе Maserati Merak (1972) инженеры предусмотрели место для "запаски" в развале 3,0-литрового мотора V6, которым оснащался этот автомобиль.

"Запаска" в салоне

В субкомпактных автомобилей свободное место на вес золота - у таких малюток сверхплотная компоновка, что нередко не оставляет конструкторам выбора. Если уж нельзя обойтись без запасного колеса, тогда пусть оно находится... в салоне.

BMW Isetta

Первая массовая послевоенная модель BMW - микрокар Isetta - была настолько крошечной, что у нее даже не было дверей как таковых - пассажиры попадали внутрь через откидную переднюю часть кузова. Вот и для запасного колеса место нашлось только в салоне, сразу за спинкой единственного ряда сидений. Причем для этого скромный мотоциклетный мотор пришлось сместить в правую часть трубчатой рамы.

Fiat 600 Multipla

А итальянский Fiat 600 Multipla (1956), один из первых компактвэнов в автомобильной истории, создавался на базе двухдверного заднемоторного седана Fiat 600. У базовой модели "запаска" располагалась спереди в багажнике, как позже у ЗАЗ-965. В "Мультипле" же, где передние пассажиры сидели над передней осью, небольшое 12-дюймовое запасное колесо пришлось установить под торпедо - фактически, в ногах у правого переднего пассажира.

Запасное колесо на капоте

Еще один необычный вариант крепления "запаски" - впереди на капоте. Так было, например, у классических внедорожников Land Rover Series I, II и III (начало выпуска в 1948 году). Машина создавалась для тяжелого бездорожья (покорения Африки, Океании, болот Туманного Альбиона и пр.) - в таких условиях одного колеса, висящего на заднем борту, могла оказаться мало.

Land Rover Series III

Благодаря высокой посадке колесо на капоте не перекрывало обзор. Даже сегодня владельцы Land Rover Defender (наследник машин Series I, II, или III) нередко сами переносят "запаску" на капот, приближая облик своей машины к каноническому виду и попутно уберегая от расшатывания петли задней двери, где крепится штатное колесо.

Volkswagen T2

У заднемоторного микроавтобуса Volkswagen T2 (1967) запасное колесо размещалось в специальном углублении багажника, расположенного прямо над двигателем. Но некоторые владельцы крепили "запаску" на нос машины - не только для увеличения полезного объема, а и для стиля. В таком виде микроавтобус приобретал весьма милый вид.

"Запаска" на бортах кузова

На заре автомобилизации и вплоть до начала 1950-х годов запасные колеса на боковинах кузова встречались повсеместно. Они располагались в углублениях передних крыльев (фото выше) - иногда с обеих сторон кузова, иногда и по два с каждой стороны (в прошлом шины были намного уже, чем сейчас).

Куда реже у "запасок", размещенных по бортам кузова, была еще и вспомогательная функция - помогать преодолевать дорожные препятствия. Большими оригиналами в этом вопросе оказались инженеры ныне несуществующей немецкой компании Horch.

Horch 901

У штабного армейского внедорожника Horch 901 (1937 год) запасные колеса (по одному с каждой стороны кузова) вращались на подшипниках. Таким образом при преодолении серьезного бездорожья у автомобиля появлялась дополнительная опора, также снижалась вероятность повредить узлы трансмиссии под днищем.

Bristol 409

С переходом на кузова без выступающих крыльев "запаска" перекочевала в багажник. Но некоторые компании продолжали использовать прежнее решение, хотя само колесо монтировалось скрытым образом. Например, размещение "запаски" в специальном отсеке в левом переднем крыле долгое время было визитной карточкой премиальных купе британской марки Bristol.

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