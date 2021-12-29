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Грядет передел автопрома Китая: иностранные компании смогут на 100% владеть автозаводами в стране

Автор: Константин Широкун

О соответствующем разрешении гласит документ, выпущенный Министерством торговли Китая и Национальной комиссией по развитию и реформам. С 1994 года иностранные компании автомобильной промышленности должны были выходить на китайский рынок в качестве партнеров местных компаний с долями 50/50.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Carscoops.

В 2018 году правительство Китая снизило максимальную долю владения до 70%. Позже правило 50% было отменено для компаний, которые выпускают электромобили, гибриды и машины на других альтернативных источниках энергии. В 2020 году правителство Китая также сняло эти ограничения и для производителей коммерческой техники. С 1 января 2022 года необходимость совместного владения отменяется для всех автомобильных компаний.

Это решение позволит Volkswagen, Ford, GM и Mercedes-Benz взять на себя управление совместными предприятиями, а также упростит выход на китайский рынок новым брендам, таким как Rivian и Lucid.

Напомним, что стало известно, сколько будет стоить в Европе новый Nissan X-Trail. Продажи японского кроссовера начнутся в первой половине следующего года.

Ранее мы сообщали, что Hyundai прекращает разработки двигателей внутреннего сгорания. Высвобожденные сотрудники переброшены на создание электромоторов.

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Автомобильный рынок