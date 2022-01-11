Независимость за 113 миллионов: Porsche придется заплатить VW за право выпускать электромобили

Компания Porsche должна выплатить 113 миллионов долларов США подразделению Volkswagen по выпуску коммерческой техники в качестве компенсации за отказ от сделки. Площадкой для производства машин должен был стать завод в Ганновере.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на AutoNews.

Внутри Volkswagen Group была заключена сделка, позволяющая Porsche производить свой будущий высокопроизводительный электромобиль на своей собственной площадке, а не на заводе Volkswagen Commercial Vehicles в Ганновере. Предыдущие планы предполагали, что перспективные электромобили Porsche будут строиться вместе с родственными автомобилями Audi и Bentley. Их объединяет перспективный проект Audi Artemis Project.

Porsche считает, что покупатели их машин меньше нуждаются в автоматизации, и демонстрируют повышенный спрос в производительности, и поэтому компания не хочет использовать многие передовые системы помощи водителю, предлагаемые проектом Artemis.

"Поскольку Porsche будет использовать другую платформу при проектировании своих новых моделей, производство в Штёкене вряд ли предлагает какую-либо значимую синергию", — говорится в заявлении Porsche Holding в декабре. "Строительство двух новых производственных линий с разными платформами излишне усложнило бы процесс".

По условиям договора отказ от совместного строительства производственных линий вынудит Porsche заплатить 113 миллионов долларов. В Porsche подтвердили, что компания будет производить свой электрический флагман, известный внутри компании как K1, на своем заводе в Лейпциге. На заводе Volkswagen в Ганновере будет производиться электрический минивэн Volkswagen ID.Buzz, а также флагманские электромобили Audi и Bentley.

Напомним, что продажи электрокаров в Украине за год выросли на 19%. В декабре количество регистраций за месяц впервые превысило 900 единиц.

Ранее сообщалось, что Volkswagen Passat уходит на пенсию. Немецкий автопроизводитель прекратил выпуск восьмого поколения седана в первых числах января.