Незалежність за 113 мільйонів: Porsche доведеться заплатити VW за право випускати електромобілі

Компанія Porsche повинна виплатити 113 мільйонів доларів США підрозділу Volkswagen з випуску комерційної техніки в якості компенсації за відмову від угоди. Майданчиком для виробництва машин повинен був стати завод в Ганновері.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на AutoNews.

Всередині Volkswagen Group була укладена угода, що дозволяє Porsche виробляти свій майбутній високопродуктивний електромобіль на своєму власному майданчику, а не на заводі Volkswagen Commercial Vehicles в Ганновері. Попередні плани припускали, що перспективні електромобілі Porsche будуть будуватися разом зі спорідненими автомобілями Audi і Bentley. Їх об'єднує перспективний проект Audi Artemis Project.

Porsche вважає, що покупці їх машин менше потребують автоматизації, і демонструють підвищений попит в продуктивності, і тому компанія не хоче використовувати багато передові системи допомоги водієві, пропоновані проектом Artemis.

"Оскільки Porsche буде використовувати іншу платформу при проектуванні своїх нових моделей, виробництво в Штекені навряд чи пропонує будь-яку значущу синергію", - йдеться в заяві Porsche Holding в грудні. "Будівництво двох нових виробничих ліній з різними платформами надмірно ускладнило б процес".

За умовами договору відмова від спільного будівництва виробничих ліній змусить Porsche заплатити 113 мільйонів доларів. У Porsche підтвердили, що компанія буде виробляти свій електричний флагман, відомий всередині компанії як K1, на своєму заводі в Лейпцигу. На заводі Volkswagen в Ганновері буде проводитися електричний Мінівен Volkswagen ID.Buzz, а також флагманські електромобілі Audi і Bentley.

Нагадаємо, що продажі електрокарів в Україні за рік зросли на 19%. У грудні кількість реєстрацій за місяць вперше перевищила 900 одиниць.

Раніше повідомлялося, що Volkswagen Passat йде на пенсію. Німецький автовиробник припинив випуск восьмого покоління седана в перших числах січня.