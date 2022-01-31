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На Alibaba продают полностью электрические снегоходы всего за 499 долларов

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Понедельник 31 января 2022 09:05
На Alibaba продают полностью электрические снегоходы всего за 499 долларов Электроснегоход Electric Snowmobile (Фото: electrek.co)
Автор: Александр Мороз

В интернет-магазине крупнейшей в мире торговой онлайн-платформы Alibaba предлагается электрический снегоход, базовая версия которого стоит всего 499 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Electrek.

На Alibaba продают полностью электрические снегоходы всего за 499 долларов

По сути, это квадроцикл с парой лыж спереди и двумя широкими гусеницами сзади, предназначенный для преодоления заснеженной местности. При габаритах 152х50х62сантиметрах и весе около 40 килограммов вездеход вполне можно перевозить на крыше кроссовера или минивэна.

На Alibaba продают полностью электрические снегоходы всего за 499 долларов

Впрочем, миниатюрные размеры неизбежно сказались на функциональности электрической машинки. Заряда батареи на 36 В и 12 Ач хватит на 1 час езды без подзарядки со скоростью 15 км/ч. Если же использовать так называемый турборежим, то скорость возрастает до 40 км/ч, но запас хода при этом радикально уменьшится.

На Alibaba продают полностью электрические снегоходы всего за 499 долларов

Еще одним ограничением является максимальный вес нагрузки в 65 килограммов. Водителю придется срочно сесть на диету! С другой стороны, получить всего за 500 долларов полностью электрическое транспортное средство с двумя гусеницами, независимой подвеской и дисковыми тормозами – соблазн очень велик.

Напомним, что компания Hanyang Robotics анонсировала беспилотную снегоуборочную машину Snowbot S1. Робот предназначен для расчистки сугробов на парковках и придомовых территориях.

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