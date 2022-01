На Alibaba продают полностью электрические снегоходы всего за 499 долларов

В интернет-магазине крупнейшей в мире торговой онлайн-платформы Alibaba предлагается электрический снегоход, базовая версия которого стоит всего 499 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Electrek.

По сути, это квадроцикл с парой лыж спереди и двумя широкими гусеницами сзади, предназначенный для преодоления заснеженной местности. При габаритах 152х50х62сантиметрах и весе около 40 килограммов вездеход вполне можно перевозить на крыше кроссовера или минивэна.

Впрочем, миниатюрные размеры неизбежно сказались на функциональности электрической машинки. Заряда батареи на 36 В и 12 Ач хватит на 1 час езды без подзарядки со скоростью 15 км/ч. Если же использовать так называемый турборежим, то скорость возрастает до 40 км/ч, но запас хода при этом радикально уменьшится.

Еще одним ограничением является максимальный вес нагрузки в 65 килограммов. Водителю придется срочно сесть на диету! С другой стороны, получить всего за 500 долларов полностью электрическое транспортное средство с двумя гусеницами, независимой подвеской и дисковыми тормозами – соблазн очень велик.