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На Alibaba продають повністю електричні снігоходи за ціною всього 499 доларів

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Понеділок 31 січня 2022 09:05
На Alibaba продають повністю електричні снігоходи за ціною всього 499 доларів Электроснегоход Electric Snowmobile (Фото: electrek.co)
Автор: Олександр Мороз

В інтернет-магазині найбільшої у світі торгової онлайн-платформи Alibaba пропонується електричний снігохід, базова версія якого коштує всього 499 доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Electrek.

На Alibaba продають повністю електричні снігоходи за ціною всього 499 доларів

По суті, це квадроцикл з парою лиж спереду і двома широкими гусеницями ззаду, призначений для подолання засніженій місцевості. При габаритах 152х50х62сантиметрах і вазі близько 40 кілограмів всюдихід цілком можна перевозити на даху кросовера або мінівена.

На Alibaba продають повністю електричні снігоходи за ціною всього 499 доларів

Втім, мініатюрні розміри неминуче позначилися на функціональності електричної машинки. Заряду батареї на 36 В і 12 Ач вистачить на 1 годину їзди без підзарядки зі швидкістю 15 км/ч.якщо ж використовувати так званий турборежим, то швидкість зростає до 40 км/год, але запас ходу при цьому радикально зменшиться.

На Alibaba продають повністю електричні снігоходи за ціною всього 499 доларів

Ще одним обмеженням є Максимальна вага навантаження в 65 кілограмів. Водієві доведеться терміново сісти на дієту! З іншого боку, отримати всього за 500 доларів повністю електричний транспортний засіб з двома гусеницями, незалежною підвіскою і дисковими гальмами - спокуса дуже велика.

Нагадаємо, що компанія Hanyang Robotics анонсувала безпілотну снігоприбиральну машину Snowbot S1. Робот призначений для розчищення заметів на парковках і прибудинкових територіях.

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