Они сдаются: нефтяной гигант British Petroleum увеличит свою сеть электрозарядок до 70 тысяч станций
Крупная нефтегазовая компания British Petroleum заявила, что купила американского поставщика зарядных устройств для электромобилей AMPLY Power. Это поможет BP нарастить собственную сеть электрозарядок до 70 тысяч станций к 2030 году.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Reuters.
Калифорнийская компания AMPLY Power была основана в 2018 году и обслуживает автопарки, которые эксплуатируют грузовики, школьные автобусы и легковые автомобили.
"British Petroleum стремится ускорить электрификацию в быстрорастущем сегменте автопарков, что является ключом к снижению выбросов в транспортном секторе, который вносит наибольший вклад в выбросы парниковых газов в США", – отметил Ричард Бартлетт, старший вице-президент по мобильности будущего BP.
По условиям соглашения AMPLY Power продолжит независимую деятельность в рамках глобального бизнес-портфеля BP. Это значит, что BP пока не готова сделать производство и продажу чистой энергии своим основным бизнесом.
В компании заявили, что планируют к 2030 году увеличить свою глобальную сеть пунктов зарядки электромобилей более чем в шесть раз – до 70 000. Также на прошлой неделе BP сообщила о планах по строительству крупного завода по производству "зеленого" водорода на северо-востоке Англии, вырабатываемого с помощью энергии ветра, воды и солнца.
А два года назад нефтегазовый гигант купил компанию Chargemaster, крупнейшую в Великобритании сеть для зарядки электромобилей, в управлении которой находится 6500 станций по всей стране. Кроме предоставления услуг зарядки компания также разрабатывает, производит, продаёт и обслуживает зарядные устройства для электромобилей, в том числе зарядки для дома.
В BP считают, что для более быстрого перехода на электромобили, клиентам необходим удобный доступ к быстрой и сверхбыстрой зарядке. Британская розничная сеть BP имеет отличные возможности для предоставления такой услуги, доступа более чем 1200 АЗС по всей стране.
Напомним, что с каждым месяцем электромобилей в Украине становится все больше, что выводит на первый план развитие зарядной инфраструктуры. Недавно в стране было проведено масштабное исследование, которое дает четкое представление о количестве и качестве зарядных станций.