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Вони здаються: нафтовий гігант British Petroleum збільшить власну мережу електрозарядок до 70 тисяч станцій

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Четвер 09 грудня 2021 13:45
Вони здаються: нафтовий гігант British Petroleum збільшить власну мережу електрозарядок до 70 тисяч станцій АЗС British Petroleum (Фото: flickr.com)
Автор: Олександр Мороз

Велика нафтогазова компанія British Petroleum заявила, що купила американського постачальника зарядних пристроїв для електромобілів AMPLY Power. Сума угоди не розголошується. Це допоможе BP наростити власну мережу електрозарядок 70 тисяч станцій до 2030 року.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на з посиланням на Reuters.

Каліфорнійська компанія AMPLY Power була заснована у 2018 році й обслуговує автопарки, які експлуатують вантажівки, шкільні автобуси та легкові автомобілі.

Вони здаються: нафтовий гігант British Petroleum збільшить власну мережу електрозарядок до 70 тисяч станцій

"British Petroleum прагне прискорити електрифікацію у швидко зростаючому сегменті автопарків, що є ключем до зниження викидів в транспортному секторі, який вносить найбільший внесок у викиди парникових газів в США", – зазначив Річард Бартлетт, старший віце-президент по мобільності майбутнього BP.

За умовами угоди AMPLY Power продовжить незалежну діяльність в рамках глобального бізнес-портфеля BP. Це означає, що BP поки не готова зробити виробництво і продаж чистої енергії своїм основним бізнесом.

У компанії заявили, що планують до 2030 року збільшити свою глобальну мережу пунктів зарядки електромобілів більш ніж в шість разів – до 70 000. Також минулого тижня BP повідомила про плани з будівництва великого заводу з виробництва "зеленого" водню на північному сході Англії, що виробляється за допомогою енергії вітру, води та сонця.

Вони здаються: нафтовий гігант British Petroleum збільшить власну мережу електрозарядок до 70 тисяч станцій

А два роки тому нафтогазовий гігант купив компанію Chargemaster, найбільшу у Великобританії мережу для зарядки електромобілів в управлінні якої знаходиться 6500 станцій по всій країні. Крім надання послуг зарядки компанія також розробляє, виробляє, продає і підтримує Зарядні пристрої для електромобілів, в тому числі зарядки для будинку.

У BP вважають, що для більш швидкого переходу на електромобілі, клієнтам необхідний зручний доступ до швидкої та надшвидкої зарядки. Британська роздрібна мережа BP має відмінні можливості для надання такої послуги, доступу більш ніж 1200 АЗС по всій країні.

Вони здаються: нафтовий гігант British Petroleum збільшить власну мережу електрозарядок до 70 тисяч станцій

Нагадаємо, що з кожним місяцем електромобілів в Україні стає все більше, що виводить на перший план розвиток зарядної інфраструктури. Нещодавно в країні було проведено масштабне дослідження, яке дає чітке уявлення про кількість і якість зарядних станцій.

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