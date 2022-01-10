Для будущих беспилотников: BMW анонсировала складной руль в форме штурвала

Компания BMW удивляет новым панентом неоубычного руля. Он выполнен в форме штурвала, который может складываться.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Carbuzz.

Близкая перспектива автономного вождения побуждает инженеров заново изобретать те узлы, которые уже имеют совершенную и отточенную форму. Патентные рисунки нового рулевого колеса BMW демонстрируют компактность нового узла.

В заявке, поданной в патентное бюро США, упоминается, что руль автомобиля можно складывать, чтобы получить дополнительное пространство в салоне. Также сообщается, что на перспективном руле останется несколько кнопок и регуляторов для некоторых основных функций.

Любопытно, что ранее этот же патент был подан в Китае и в Германии. Такое упорство баварской компании свидетельствует о том, что у инженеров и дизайнеров автопроизводителя на новую разработку большие планы. Как правило, необычные технические решения патентуются только на отдельных рынках, где действуют основные конкуренты компании-заявителя.

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