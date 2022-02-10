МВД опровергает продажу автомобилей, полученных в рамках помощи от США

В социальных сетях распространяется информация о якобы продаже пикапов Mitsubishi L200 частными лицами. Она не соответствует действительности. Все авто из партии переданы Государственной пограничной службе Украины и в ближайшее время заступят на дежурство.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на МВД.

4 февраля Государственная пограничная служба официально уведомляла о передаче автомобилей от США в рамках международной технической помощи. Фотографии с этого мероприятия находятся в открытом доступе.

Как отмечают в МВД, распределение полученных пикапов в подразделения Госпогранслужбы будет происходить в соответствии с договоренностями с международными партнерами. Вся полученная пограничниками техника в наличие и не продается.

Скриншот фейкового объявления о продаже пикапов Mitsubishi L200.

"Уважаемые граждане, внимательно проверяйте объявления при покупке автомобилей, чтобы не стать жертвой мошенников. Не исключено, что это может быть чья-то грязная дезинформационная кампания", - говорится в официальном сообщении на сайте Министерства внутренних дел.

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