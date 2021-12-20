Когда мы были молодыми: стало известно, как в Украине изменились цены на автомобили за 20 лет

Подсчитано, как изменились цены на популярные в Украине модели автомобилей за последние два десятка лет. Ни для кого не тайна, что они постоянно растут.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на издание АutoСonsulting.

В проведенном исследовании, охватившем 25 наиболее популярных на нашем рынке моделей, проанализированы цены в автосалонах официальных импортеров и дилеров. Курс, по которому пересчитывались актуальные украинские цены - 27,1 грн за 1 доллар США и 30,6 грн за 1 евро.

Интересно, что базовые цены седана BMW 3-й серии и кроссовера Toyota RAV4 за 20 лет практически не изменились. А недешевые модели Toyota Camry, Mitsubishi Pajero и Nissan X-Trail, даже упали в цене.

Среди набравших "финансовый вес" моделей абсолютным рекордсменом стал Volkswagen Golf, подорожавший более, чем в два раза. И этот автомобиль называли народным! В полтора раза вырос ценника на Volkswagen Passat и Toyota Land Cruiser.

В качестве оправдания роста цен можно было бы сказать, что 20 лет назад автомобили оснащались простенькой магнитолой и галогеновыми фарами, а сейчас они щеголяют светодиодной оптикой и огромными цветными дисплеями в салоне. С другой стороны, себестоимость электроники тогда была выше, чем сейчас. Иначе, почему каждый из нас теперешних может себе позволить мобильный телефон?

Некоторых из нынешних лидеров продаж в начале тысячелетия не было даже в проекте. Поэтому, в исследование включены популярные автомобили "всех времен и народов», по которым есть база для сравнения.

Изменение цен на популярные автомобили за 20 лет

Напомним, что в 2021 году украинский рынок электромобилей ощутимо вырос – как по объему продаж, так и по количеству представленных моделей. Однако о массовом переходе на электротягу говорить пока рано.