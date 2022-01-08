"Мивина" на любой вкус: в линейке электрокаров VinFast от создателя знаменитой лапши уже пять моделей

Компания VinFast создателя знаменитой в Украине лапши быстрого приготовления Мивина представила на выставке бытовой электроники CES электрические внедорожники VF5, VF6 и VF7. Кроме того, вьетнамский автопроизводитель объявил цены на модели VF8 и VF9.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarScoops.

Таким образом, вьетнамский автопроизводитель расширил свой полностью электрический модельный ряд до пяти автомобилей. Он также упростил жизнь клиентам, переименовав существующие модели VF e35 и VF e36 в VF8 и VF9.

Как можно понять уже из названий, линейка вьетнамских внедорожников охватывает широкий спектр сегментов. Электромобили VF5 (A-SUV), VF6 (B-SUV), VF7 (C-SUV), VF8 (D-SUV) и VF9 (E-SUV) были разработаны ателье Pininfarina и Torino Design.

К сожалению, во время презентации не были рассекречены характеристиках каждого электромобиля, но, по крайней мере, она дала представление о дизайне всей линейки VinFast.

Хотя снимки интерьера VF5, VF6 и VF7 пока не опубликованы, нам уже знакомы массивные 15,4-дюймовые сенсорные информационно-развлекательные экраны VF8 и VF9.

В базовых вариантах Eco модели предложат с автопилотом уровня 2+, разработанного в сотрудничестве с ZF, а варианты Premium будут иметь системы автономного вождения 3 и даже 4 уровня.

VinFast также анонсировал программу аренды аккумуляторов в двух вариантах: "гибкий" и "фиксированный". При этом компания покрывает все расходы на обслуживание аккумулятора, включая его бесплатную замену, когда емкость падает ниже 70%.

Цены на электрический внедорожник VF8 начинаются с 41 тысяч долларов, за VF9 придется выложить не менее 56 тысяч долларов. Прием предзаказов на новинки уже открыт. Выход на рынок этих моделей запланирован на четвертый квартал 2022 года, а VF5, VF6 и VF7 - на 2023 год.

Генеральный директор VinFast Global Ле Тхи Тху Туи сказал, что компания построит гигантский завод в США и планирует начать производство электромобилей в Штатах в конце 2024 года.

Напомним, что на автосалоне в Лос-Анджелесе состоялась американская премьера вьетнамских электромобилей VinFast. Основателем компании является создатель знаменитого в Украине бренда "Мивина".