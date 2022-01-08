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"Мивина" на любой вкус: в линейке электрокаров VinFast от создателя знаменитой лапши уже пять моделей

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Суббота 08 января 2022 18:55
"Мивина" на любой вкус: в линейке электрокаров VinFast от создателя знаменитой лапши уже пять моделей Презентация электрокаров VinFast на выставке CES-2022 в Лас-Вегасе (Фото: flickr.com)
Автор: Александр Мороз

Компания VinFast создателя знаменитой в Украине лапши быстрого приготовления Мивина представила на выставке бытовой электроники CES электрические внедорожники VF5, VF6 и VF7. Кроме того, вьетнамский автопроизводитель объявил цены на модели VF8 и VF9.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarScoops.

&quot;Мивина&quot; на любой вкус: в линейке электрокаров VinFast от создателя знаменитой лапши уже пять моделей

Таким образом, вьетнамский автопроизводитель расширил свой полностью электрический модельный ряд до пяти автомобилей. Он также упростил жизнь клиентам, переименовав существующие модели VF e35 и VF e36 в VF8 и VF9.

&quot;Мивина&quot; на любой вкус: в линейке электрокаров VinFast от создателя знаменитой лапши уже пять моделей

Как можно понять уже из названий, линейка вьетнамских внедорожников охватывает широкий спектр сегментов. Электромобили VF5 (A-SUV), VF6 (B-SUV), VF7 (C-SUV), VF8 (D-SUV) и VF9 (E-SUV) были разработаны ателье Pininfarina и Torino Design.

&quot;Мивина&quot; на любой вкус: в линейке электрокаров VinFast от создателя знаменитой лапши уже пять моделей

К сожалению, во время презентации не были рассекречены характеристиках каждого электромобиля, но, по крайней мере, она дала представление о дизайне всей линейки VinFast.

Хотя снимки интерьера VF5, VF6 и VF7 пока не опубликованы, нам уже знакомы массивные 15,4-дюймовые сенсорные информационно-развлекательные экраны VF8 и VF9.

&quot;Мивина&quot; на любой вкус: в линейке электрокаров VinFast от создателя знаменитой лапши уже пять моделей

В базовых вариантах Eco модели предложат с автопилотом уровня 2+, разработанного в сотрудничестве с ZF, а варианты Premium будут иметь системы автономного вождения 3 и даже 4 уровня.

&quot;Мивина&quot; на любой вкус: в линейке электрокаров VinFast от создателя знаменитой лапши уже пять моделей

VinFast также анонсировал программу аренды аккумуляторов в двух вариантах: "гибкий" и "фиксированный". При этом компания покрывает все расходы на обслуживание аккумулятора, включая его бесплатную замену, когда емкость падает ниже 70%.

Цены на электрический внедорожник VF8 начинаются с 41 тысяч долларов, за VF9 придется выложить не менее 56 тысяч долларов. Прием предзаказов на новинки уже открыт. Выход на рынок этих моделей запланирован на четвертый квартал 2022 года, а VF5, VF6 и VF7 - на 2023 год.

&quot;Мивина&quot; на любой вкус: в линейке электрокаров VinFast от создателя знаменитой лапши уже пять моделей

Генеральный директор VinFast Global Ле Тхи Тху Туи сказал, что компания построит гигантский завод в США и планирует начать производство электромобилей в Штатах в конце 2024 года.

Напомним, что на автосалоне в Лос-Анджелесе состоялась американская премьера вьетнамских электромобилей VinFast. Основателем компании является создатель знаменитого в Украине бренда "Мивина".

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