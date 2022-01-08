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"Мівіна" на будь-який смак: у лінійці електрокарів VinFast від творця знаменитої локшини вже п'ять моделей

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Субота 08 січня 2022 18:55
"Мівіна" на будь-який смак: у лінійці електрокарів VinFast від творця знаменитої локшини вже п'ять моделей Презентація електрокарів VinFast на виставці CES-2022 в Лас-Вегасі (Фото: flickr.com)
Автор: Олександр Мороз

Компанія VinFast творця знаменитої в Україні локшини швидкого приготування Мівіна представила на виставці побутової електроніки CES електричні позашляховики VF5, VF6 і VF7. Крім того, в'єтнамський автовиробник оголосив ціни на моделі VF8 і VF9.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarScoops.

&quot;Мівіна&quot; на будь-який смак: у лінійці електрокарів VinFast від творця знаменитої локшини вже п'ять моделей

Таким чином, в'єтнамський автовиробник розширив свій повністю електричний модельний ряд до п'яти автомобілів. Вiн також спростив життя клієнтам, перейменувавши існуючі моделі VF e35 і VF e36 в VF8 і VF9.

&quot;Мівіна&quot; на будь-який смак: у лінійці електрокарів VinFast від творця знаменитої локшини вже п'ять моделей

Як можна зрозуміти вже з назв, лінійка в'єтнамських позашляховиків охоплює широкий спектр сегментів. Електромобілі VF5( A-SUV), VF6 (B-SUV), VF7 (C-SUV), VF8 (D-SUV) і VF9 (E-SUV) були розроблені ательє Pininfarina і Torino Design.

&quot;Мівіна&quot; на будь-який смак: у лінійці електрокарів VinFast від творця знаменитої локшини вже п'ять моделей

На жаль, під час презентації не були розсекречені характеристиках кожного електромобіля, але, принаймні, вона дала уявлення про дизайн всієї лінійки VinFast.

Хоча знімки інтер'єру VF5, VF6 і VF7 поки не опубліковані, нам вже знайомі масивні 15,4-дюймові сенсорні інформаційно-розважальні екрани VF8 і VF9.

&quot;Мівіна&quot; на будь-який смак: у лінійці електрокарів VinFast від творця знаменитої локшини вже п'ять моделей

У базових варіантах Eco моделі запропонують з автопілотом рівня 2+, розробленого у співпраці з ZF, а варіанти Premium матимуть системи автономного водіння 3 і навіть 4 рівня.

&quot;Мівіна&quot; на будь-який смак: у лінійці електрокарів VinFast від творця знаменитої локшини вже п'ять моделей

VinFast також анонсував програму оренди акумуляторів в двох варіантах: "гнучкий" і "фіксований". При цьому компанія покриває всі витрати на обслуговування акумулятора, включаючи його безкоштовну заміну, коли ємність падає нижче 70%.

Ціни на електричний позашляховик VF8 починаються з 41 тисяч доларів, за VF9 доведеться викласти не менше 56 тисяч доларів. Прийом попередніх замовлень на новинки вже відкритий. Вихід на ринок цих моделей запланований на четвертий квартал 2022 року, а VF5, VF6 і VF7 - на 2023 рік.

&quot;Мівіна&quot; на будь-який смак: у лінійці електрокарів VinFast від творця знаменитої локшини вже п'ять моделей

Генеральний директор Vinfast Global Ле Тхі Тху сказав, що компанія побудує гігантський завод в США і планує почати виробництво електромобілів в Штатах в кінці 2024 року.

Нагадаємо, що на автосалоні в Лос-Анджелесі відбулася американська прем'єра в'єтнамських електромобілів VinFast. Засновником компанії є творець знаменитого в Україні бренду"Мівіна".

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