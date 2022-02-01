Люди на крыше: МАЗ выпустил необычные двухэтажные автобусы для Африки под чужим брендом

Впервые утилитарный автобус МАЗ-131.020 появился на публике в 2016 году. Опытный экземпляр показали на нескольких выставках. И только в 2021 году появилась первая промышленная партия новых машин.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Auto.Onliner.by.
Внешний вид новых автобусов максимально простой. Техническое задание на новинку выставлялось стороной африканского заказчика. Машины построены на длиннобазном шасси грузовика. Ради ремонтопригодности стекла и борта прямые, никаких сложных штампованных форм. Круглые фары — точно такого же стандарта, что и 50 лет назад на "Москвичах" и "Волгах". Найти такие не проблема даже в Африке, они устанавливались и на многие европейские модели.
Напомним, стало известно, сколько и каких авто приобрели Нацполиция и СБУ в 2021 году. Суммарно на обновление автопарка было потрачено более 1 млрд. гривен.
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