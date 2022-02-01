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Люди на даху: МАЗ випустив незвичайні двоповерхові автобуси для Африки під чужим брендом

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Вівторок 01 лютого 2022 09:09
Люди на даху: МАЗ випустив незвичайні двоповерхові автобуси для Африки під чужим брендом Автобус МАЗ-131.020 (Фото: auto.onliner.by)
Автор: Константин Широкун

Вперше утилітарний автобус МАЗ-131.020 з'явився на публіці у 2016 році. Дослідний екземпляр показали на кількох виставках. І тільки у 2021 році з'явилася перша промислова партія нових машин.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Auto.Onliner.by.

Зовнішній вигляд нових автобусів максимально простий. Технічне завдання на новинку виставлялося стороною африканського замовника. Машини побудовані на довгобазному шасі вантажівки. Заради ремонтопридатності скла і борту прямі, ніяких складних штампованих форм. Круглі фари - точно такого ж стандарту, що і 50 років тому на "Москвичах" і "Волгах". Знайти такі не проблема навіть в Африці, вони встановлювалися і на багато європейських моделей.

Люди на даху: МАЗ випустив незвичайні двоповерхові автобуси для Африки під чужим брендомПотужний Зчіпний пристрій на кормі повинен дозволяти буксирувати причепи і витягати з грязьового полону інші автобуси. Машина оснащена дизельним двигуном ЯМЗ-236бе2, коробка передач Китайська — Fast Gear 9JS135A. цікаво, що з заводу на даху передбачений другий поверх. Офіційно - для багажу і вантажність у нього солідна, цілих 3 тонни.

Люди на даху: МАЗ випустив незвичайні двоповерхові автобуси для Африки під чужим брендомАвтобуси поставляються під спеціально придуманим суббрендом SUB. Раніше він ніколи не використовувався компанією, та й походження назви - загадка. Вірогідно МАЗ не хоче асоціювати своє ім'я з примітивною технікою. Близько 25 автобусів передані адміністрації столиці того, міста Ломе, в кінці 2021 року. За попередньою інформацією, контракт передбачає виробництво другої, більшої, партії африканських автобусів.

Нагадаємо, стало відомо, скільки і яких авто придбали Нацполіція і СБУ в 2021 році. Сумарно на оновлення автопарку було витрачено понад 1 млрд гривень.

Раніше ми повідомляли, що найбільша в Україні мережа газових АЗС закриває всі заправки через зростання цін на газ. Головна причина - істотне зростання цін на пальне.

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