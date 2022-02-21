Мечта Бэтмена и Бонда: на одной из вилл Португалии обнаружен секретный гараж с лифтом

Итальянская компания IdealPark показала, как работают ее "лифты для автомобилей". Причем, это не дань шпиономании, а архитектурная задумка.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarScoops.

Недавно построенная вилла Casa da Qinta da Marinha, расположенная в одном из самых дорогих районов Португалии, оборудована замаскированным лифтом, ведущим в подземный гараж.

Причем, крыша лифта выглядит как часть подъездной дорожки и покрыта то же плиткой, что и остальной двор. И никаких лишних строений, пандусов и массивных гаражных ворот.

Лифт способен поднять либо опустить автомобиль весом до 2700 кг, что достаточно, например, для внедорожника Rolls-Royce Cullinan. Впрочем, в IdealPark предлагают также версию XL рассчитанную на вес до 3,5 тонн. В то же время верхняя часть выдерживает максимальную в 150 килограммов на квадратный метр – вполне достаточно, чтобы припарковать на крыше лифта еще один автомобиль.

Для безопасности система оборудована камерами видеонаблюдения и блокирует включение лифта при наличии помех, а также сообщает о них водителю перед подъемом наверх. К сожалению, компания не раскрывает стоимость постройки хитроумного гаража. Но вряд ли это дешевое удовольствие.

Напомним, что в одном из столичных подземных паркингов найден изрядно запылившийся 420-сильный спорткар Aston Martin DB7 Vantage Volante. Судя по всему, автомобилем давно не пользовались.