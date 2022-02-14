Белорусские производители грузлвиков МАЗ и БелАЗ придумали, как обойти украинские санкции

Белорусские автопроизводители МАЗ и БелАЗ нашли способ, как обойти санкции на поставку своих машин в Украину. Для этого белорусские юридические лица намерены выйти из учредителей украинских дочерних компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Радио Свобода.

МАЗ недавно покинул состав собственников украинской компании "Торговый дом "МАЗ-Украина". Его долю официального импортера между собой разделили два других юрлица - "Минский завод автоматических линий" и "Жодинский кузнечный завод тяжелых штамповок" с частью собственности в 99% и 1% соответственно.

БелАЗ поставляет свою технику в Украину в основном через украинскую компанию "Промагролизинг-Украина". Это украинская дочка белорусской компании "Промагролизинг", основным акционером которой является Банк развития Республики Беларусь.

При этом БелАЗ имел сервисную сеть по обслуживанию своей техники. В июле белорусский холдинг вышел из состава учредителей и бенефициаров крупнейшего в Украине сервисного центра "Сервисный торгово-логистический центр БелАЗ Украина", зарегистрированного в Кривом Роге Днепропетровской области. Этот центр не только оказывает услуги, но и имеет право продавать технику Белорусского автомобильного завода.

В начале 2022 года Минюст Украины зафиксировал изменения в составе учредителей этой компании. Место БелАЗа в числе учредителей заняла управляющая компания холдинга "Лидсельмаш", получившая 100% акций. Бенефициаром стало Министерство промышленности Беларуси, которому принадлежат акции "Лидсельмаша". Отсутствие белорусских автозаводов в составе учредителей их украинских представительств делает продажу продукции МАЗа и БелАЗа на украинском рынке снова законной.

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