Білоруські виробники вантажівок МАЗ та БелАЗ вигадали, як обійти українські санкції

Білоруські автовиробники МАЗ і БелАЗ знайшли спосіб, як обійти санкції на постачання своїх машин в Україну. Для цього білоруські юридичні особи мають намір вийти із засновників українських дочірніх компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Радіо Свобода.

МАЗ нещодавно покинув склад власників української компанії "Торговий дім "МАЗ-Україна". Його частку офіційного імпортера між собою розділили дві інші юрособи - "Мінський завод автоматичних ліній" і "Жодінський ковальський завод важких штампувань" з часткою власності в 99% і 1% відповідно.

БелАЗ поставляє свою техніку в Україну в основному через українську компанію "Промагролізинг-Україна". Це українська дочка білоруської компанії "Промагролізинг", основним акціонером якої є Банк розвитку Республіки Білорусь.

При цьому БелАЗ мав сервісну мережу з обслуговування своєї техніки. У липні Білоруський холдинг вийшов зі складу засновників і бенефіціарів найбільшого в Україні Сервісного центру "Сервісний торгово-логістичний центр БелАЗ Україна", зареєстрованого в Кривому Розі Дніпропетровської області. Цей центр не тільки надає послуги, але і має право продавати техніку білоруського автомобільного заводу.

На початку 2022 року Мін'юст України зафіксував зміни у складі засновників цієї компанії. Місце БелАЗа поміж засновників зайняла компанія холдингу "Лідсельмаш", що отримала 100% акцій. Бенефіціаром стало Міністерство промисловості Білорусі, якому належать акції "Лідсельмаша". Відсутність білоруських автозаводів у складі засновників їх українських представництв робить продаж продукції МАЗа і БелАЗа на українському ринку знову законним.

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