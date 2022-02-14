ru ua
Пн, 14 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Маршрутки будущего: электрический Mercedes Sprinter получит рекордный запас хода

Новина українською →
Понедельник 14 февраля 2022 11:52
Маршрутки будущего: электрический Mercedes Sprinter получит рекордный запас хода Mercedes eSprinter (Фото: media.mercedes-benz.com)
Автор: Константин Широкун

Mercedes-Benz опубликовал первые подробности о eSprinter следующего поколения. Запечатленный на снимках фургон проходит испытания на севере Швеции.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Немецкие инженеры длительное время изучали влияние холода на управляемость, эргономику, терморегуляцию и комфорт в салоне, а также работу силовой установки и батарей. Несмотря на низкие температуры, до 30 градусов по Цельсию, в компании убедились в том, что их новинка может справиться с самыми трудными испытаниями.

Mercedes держит характеристики нового электромобиля в секрете, но отмечает, что eSprinter следующего поколения будет предлагаться с тремя различными аккумуляторными блоками, а также с различными вариантами кузова. В компании также заявили, что запас хода фургона будет рекордным в классе и в два раза больше, чем у существующего eSprinter.

Маршрутки будущего: электрический Mercedes Sprinter получит рекордный запас ходаПроизводство новинки начнется в Чарльстоне, Южная Каролина, во второй половине 2023 года. Затем Mercedes начнет производство модели на своих заводах в Дюссельдорфе и Людвигсфельде.

Неудивительно, что компания столько внимания уделяет испытаниям нового электромобиля в северных странах. Норвегия, Швеция, Канада и США являются крупнейшими рынками электромобилей в мире, и разочарование покупателей даже с одной моделью может стоить автопроизводителю очень дорого.

Ранее мы писали, что старейшую машину Порше в мире показали публике. Первенцем оказался электромобиль с запасом хода в почти 80 км.

Также сообщалось, что трасса Киев-Борисполь стала самой "умной" автодорогой Украины. На ней установлено 130 камер.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
Мнения
Олег Назаренко
От перекупов к комиссионной торговле: как будет развиваться в Украине рынок подержанных авто
Олег Назаренко
генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров
Марина Кытина
Электромобилей больше – зарядок меньше: что происходит в Украине с зарядной инфраструктурой
Марина Кытина
эксперт транспортных инноваций
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения