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Маршрутки майбутнього: електричний Mercedes Sprinter отримає рекордний запас ходу

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Понеділок 14 лютого 2022 11:52
Маршрутки майбутнього: електричний Mercedes Sprinter отримає рекордний запас ходу Mercedes eSprinter (Фото: media.mercedes-benz.com)
Автор: Константин Широкун

Mercedes-Benz опублікував перші подробиці про eSprinter наступного покоління. Зображений на знімках фургон проходить випробування на півночі Швеції.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.

Німецькі інженери тривалий час вивчали вплив холоду на керованість, ергономіку, терморегуляцію і комфорт в салоні, а також роботу силової установки та батарей. Попри низькі температури, до 30 градусів за Цельсієм, в компанії переконалися в тому, що їх новинка може впоратися з найважчими випробуваннями.

Mercedes тримає характеристики нового електромобіля в секреті, але зазначає, що eSprinter наступного покоління буде пропонуватися з трьома різними акумуляторними блоками, а також з різними варіантами кузова. У компанії також заявили, що запас ходу фургона буде рекордним в класі та у два рази більше, ніж в чинного eSprinter.

Маршрутки майбутнього: електричний Mercedes Sprinter отримає рекордний запас ходуВиробництво новинки почнеться в Чарльстоні, Південна Кароліна, у другій половині 2023 року. Потім Mercedes почне виробництво моделі на своїх заводах в Дюссельдорфі та Людвігсфельді.

Не дивно, що компанія стільки уваги приділяє випробуванням нового електромобіля в північних країнах. Норвегія, Швеція, Канада та США є найбільшими ринками електромобілів у світі, і розчарування покупців навіть з однією моделлю може коштувати автовиробнику дуже дорого.

Раніше ми писали, що найстарішу машину Порше у світі показали публіці. Первістком виявився електромобіль із запасом ходу в майже 80 км.

Також повідомлялося, що траса Київ-Бориспіль стала найбільш "розумною" автодорогою України. На ній встановлено 130 камер.

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