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Чтобы не ждать в очереди: показан тюнинг превращения Toyota Land Cruiser 300 в новую "трехсотку"

Автор: Константин Широкун

Китайцы придумали, как модернизировать Land Cruiser 200 и сделать его максимально похожим на новый Land Cruiser 300. Небольшое тюнинг-ателье GBT разработало набор унифицированных с предшественников деталей экстерьера.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на YouTube-канал GBT BodyKit.

Специалисты мастерской GBT Restyling Bodykit подготовили десяток деталей, которые призваны визуально приблизить Toyota Land Cruiser 200 к внедорожнику нового поколения. При превращении "двухостки" в "трехсотку" отделаться простой заменой бамперов не получилось.

На фоне того, что очередь на Toyota Land Cruiser 300 растянулась на четыре года, такой тюнинговый набор наверняка будет иметь высокий спрос. Не исключено, что что-то подобное может появиться и в Украине.

Чтобы максимально преобразить внешность "двухсотки", на нее нужно будет поставить новые передние фары, радиаторную решетку, бамперы, накладки на пороги, колесные диски и даже пятую дверь. Замена крышки багажника вызвана необходимостью смены крепления задних фонарей, а также видоизмененного заднего стекла.

Обвес GBT позволяет крепить все элементы на штатные места, нет необходимости изменять расположение закладных гаек, кронштейнов и пр. Благодаря возможности вернуть все модернизации к "заводским настройкам", китайское ателье обеспечено заказами на новый тюнинг-кит уже на несколько месяцев вперед. Хотя пока цена набора для модернизации Land Cruiser 200 в Land Cruiser 300 пока держится в секрете.

Напомним, что ВСУ показали, как испытывают новое шасси Tatra для ракетной установки "Нептун". Эксплуатация по заснеженному бездорожью армейских полигонов раскрыла внедорожные качества полноприводных шасси Tatra.

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