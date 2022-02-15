Made in Ukraine: Mercedes снял фильм с Гелендвагенами и вампирами

Компания Mercedes-Benz ко Дню святого Валентина выпустила рекламный видеоролик, в котором роли вампира снялась амстердамская R&B-певица Rimon. Съемки клипа проходили в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на YouTube-канал Mercedes.

8-минутный мини-фильм с вампирами и внедорожниками получил название Immortal Love x G-Class (Бессмертная любовь) - эдакое потустороннее прочтение истории Ромео и Джульетты.

В видео снято несколько десятков десяток Mercedes G-Class разных моделей и лет выпуска. Ведь слоганом модели является фраза Stronger than time (Сильнее времени).

В центре сюжета – история любви молодого парня и 463-летней девушки-вампира (намек на кузов Гелендвагена W463). Правда, со счастливым концом: в финале два главных героя соединяются, несмотря на враждебность окружающих.

Интересно, что снимался фильм в Украине – на видео узнаются Дарницкий мост в Киеве и Дружбовский карьер в Житомирской области.

Напомним, что Mercedes-Benz опубликовал первые подробности о eSprinter следующего поколения. Запечатленный на снимках фургон проходит испытания на севере Швеции.