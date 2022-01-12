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Преміум для бездоріжжя: Lexus LX нового покоління отримав екстремальну версію для оофроаду

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Середа 12 січня 2022 15:50
Преміум для бездоріжжя: Lexus LX нового покоління отримав екстремальну версію для оофроаду Позашляховик Lexus LX 600 Offroad Jaos (Фото: Lexus)
Автор: Олександр Мороз

Компанія Toyota спільно з виробником аксесуарів і запчастин для тюнінгу Jaos створили особливу версію рамного позашляховика Lexus LX600 - Offroad Jaos. Новинку представлять 14 січня на Токійському автосалоні.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Lexus.
Преміум для бездоріжжя: Lexus LX нового покоління отримав екстремальну версію для оофроаду

Відзначимо, що японська компанія Jaos має багатий досвід і займається тюнінгом позашляховиків з 1985 року. За основу новинки взяли серійний Lexus LX600 в комплектації Offroad.

Преміум для бездоріжжя: Lexus LX нового покоління отримав екстремальну версію для оофроаду

Екстремальний позашляховик отримав легкосплавні диски Enkei Jaos Tribe Cross 20x9.0J Titanium Gold, розроблені для ралі-рейдів і взуті в "зубасті" шини Toyo Tires Open Country A/TIII розмірністю 285/55 R20.

Преміум для бездоріжжя: Lexus LX нового покоління отримав екстремальну версію для оофроаду

Крім того, тюнери розробили для позашляховика новий обвіс, що складається переважно з вуглепластикових елементів – зокрема, захисні накладки на бампери і розширювачі колісних арок.

Крім того, позашляховик отримав чорні глянцеві дверні ручки і корпуси бічних дзеркал, а також нові Бризковики Mudguard III. Будь-яких відомостей про зміни в технічній частині на даний момент немає.

Преміум для бездоріжжя: Lexus LX нового покоління отримав екстремальну версію для оофроаду

Ціни на тюнінг-пакет і терміни початку продажів в Jaos і Toyota поки не називають. Вживу модифікований позашляховик покажуть на автосалоні в Токіо, що відкривається 14 січня.

Нагадаємо, що Lexus RZ 450E стане першим електромобілем бренду на самостійній платформі. Новинка буде конкурувати з Mercedes-Benz EQC і Tesla Model Y.

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