Первый электрический кроссовер Mitsubishi оказался клоном "китайца" марки Aion

На подиум автосалона в Гуанчжоу, который откроется на этих выходных, компания Mitsubishi выкатит новый полностью электрический внедорожник, возродив имя Airtrek. При этом новинка оказалась клоном модели китайского бренда Aion.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Mitsubishi.

Новинка – продукт совместного предприятия GAC Mitsubishi Motors Co и представляет собой вариацию на тему модели GAC Aion V. Хотя у Айртрека и присутствуют фирменное "лицо" Dynamic Shield, L-образные светодиодным задние фонари и другие элементы дизайна японской марки.

Mitsubishi Airtrek имеет габариты 4600х1910х1690 мм - на 80 мм короче, но на 50 мм шире, чем текущий Outlander. Колесная база равна 2,83 метра миллиметров. Передние двери получили крупные надписи EV, ручки сделаны выдвижными. Отметим также двухцветные легкосплавные диски, защитные пластиковые накладки на колесные арки и контрастную черную крышу с люком.

Двухцветным сделан и пятиместный салон с трехспицевым рулем, цифровой приборной панелью и крупным экраном информационно-развлекательного комплекса планшетного типа. Программное обеспечение можно обновлять "по воздуху".

Характеристики силовой установки японцы пока не опубликовали, но сообщили, что "двигатель, инвертор и редуктор объединены в единый легкий и компактный блок". Родственный Aion V развивает порядка 184 л.с. Батарея емкостью 70 кВт∙ч обеспечивает запас хода 520 километров, но увеличивает массу кроссовера до 1,9 тонны.

Производиться электрический внедорожник будет совместным предприятием GAC Mitsubishi Motors в Китае, продажи стартуют весной 2022 года. За пределами Поднебесной Airtrek не появится.

Напомним, что компания Mitsubishi представила бензоэлектрическую версию кроссовера Outlander четвертого поколения. Принципиально силовая установка PHEV осталась прежней, но все ее компоненты были обновлены.