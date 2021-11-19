Перший електричний кросовер Mitsubishi виявився клоном "китайця" марки Aion

На подіум автосалону в Гуанчжоу, що відкривається цими вихідними, компанія Mitsubishi викотить новий повністю електричний позашляховик, відродивши ім'я Airtrek. При цьому новина виявилася клоном моделі китайського бренду Aion.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Mitsubishi.

Новинка - продукт спільного підприємства GAC Mitsubishi Motors Co і являє собою варіацію на тему моделі GAC Aion V. Хоча у Айртрека присутні фірмове "обличчя" Dynamic Shield, L-подібні світлодіодним задні ліхтарі та інші елементи дизайну японської марки.

Mitsubishi Airtrek має габарити 4600х1910х1690 мм - на 80 мм коротше, але на 50 мм ширше, ніж поточний Outlander. Колісна база дорівнює 2,83 метра міліметрів. Передні двері отримали великі написи EV, ручки зроблені висувними. Відзначимо також двоколірні легкосплавні диски, захисні пластикові накладки на колісні арки та контрастний чорний дах з люком.

Двоколірним зроблений і п'ятимісний салон з трьохспицевим кермом, цифровою панеллю приладів і великим екраном інформаційно-розважального комплексу планшетного типу. Програмне забезпечення можна оновлювати "по повітрю".

Характеристики силової установки японці поки не опублікували, але повідомили, що "двигун, інвертор і редуктор об'єднані в єдиний легкий і компактний блок". Споріднений Aion V розвиває близько 184 к.с. Батарея ємністю 70 кВт∙год забезпечує запас ходу 520 кілометрів, але збільшує масу кросовера до 1,9 тонни.

Вироблятися електричний позашляховик буде спільним підприємством GAC Mitsubishi Motors в Китаї, продажі стартують навесні 2022 року. За межами Піднебесної Airtrek не з'явиться.

Нагадаємо, що компанія Mitsubishi представила бензоелектричну версію кросовера Outlander четвертого покоління. Принципово силова установка PHEV залишилася колишньою, але всі її компоненти були оновлені.