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Первый электрический кроссовер Mitsubishi оказался клоном "китайца" марки Aion

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Пятница 19 ноября 2021 14:00
Первый электрический кроссовер Mitsubishi оказался клоном "китайца" марки Aion Электрокроссовер Mitsubishi Airtrek (Фото: Mitsubishi)
Автор: Александр Мороз

На подиум автосалона в Гуанчжоу, который откроется на этих выходных, компания Mitsubishi выкатит новый полностью электрический внедорожник, возродив имя Airtrek. При этом новинка оказалась клоном модели китайского бренда Aion.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Mitsubishi.

Первый электрический кроссовер Mitsubishi оказался клоном &quot;китайца&quot; марки Aion

Новинка – продукт совместного предприятия GAC Mitsubishi Motors Co и представляет собой вариацию на тему модели GAC Aion V. Хотя у Айртрека и присутствуют фирменное "лицо" Dynamic Shield, L-образные светодиодным задние фонари и другие элементы дизайна японской марки.

Первый электрический кроссовер Mitsubishi оказался клоном &quot;китайца&quot; марки Aion

Mitsubishi Airtrek имеет габариты 4600х1910х1690 мм - на 80 мм короче, но на 50 мм шире, чем текущий Outlander. Колесная база равна 2,83 метра миллиметров. Передние двери получили крупные надписи EV, ручки сделаны выдвижными. Отметим также двухцветные легкосплавные диски, защитные пластиковые накладки на колесные арки и контрастную черную крышу с люком.

Двухцветным сделан и пятиместный салон с трехспицевым рулем, цифровой приборной панелью и крупным экраном информационно-развлекательного комплекса планшетного типа. Программное обеспечение можно обновлять "по воздуху".

Первый электрический кроссовер Mitsubishi оказался клоном &quot;китайца&quot; марки Aion

Характеристики силовой установки японцы пока не опубликовали, но сообщили, что "двигатель, инвертор и редуктор объединены в единый легкий и компактный блок". Родственный Aion V развивает порядка 184 л.с. Батарея емкостью 70 кВт∙ч обеспечивает запас хода 520 километров, но увеличивает массу кроссовера до 1,9 тонны.

Производиться электрический внедорожник будет совместным предприятием GAC Mitsubishi Motors в Китае, продажи стартуют весной 2022 года. За пределами Поднебесной Airtrek не появится.

Первый электрический кроссовер Mitsubishi оказался клоном &quot;китайца&quot; марки Aion

Напомним, что компания Mitsubishi представила бензоэлектрическую версию кроссовера Outlander четвертого поколения. Принципиально силовая установка PHEV осталась прежней, но все ее компоненты были обновлены.

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