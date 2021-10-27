Внедорожники Range Rover и BMW возглавили список самых угоняемых автомобилей

В Германии по итогам 2020 года Range Rover и BMW возглавили список самых угоняемых автомобилей. Немецким ворам нравятся внедорожники премиум-класса: на их долю приходится восемь из десяти самых угоняемых машин.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autobild.

Немецкая страховая ассоциация опубликовала статистику угонов. Range Rover Velar занял в ней первое место, как наиболее часто угоняемый автомобиль в Германии с показателем 15,5 угнанных автомобилей на 1000 застрахованных экземпляров. В первой пятерке также BMW X6, Kia Stinger, Range Rover и Toyota Land Cruiser.

Самым угоняемым в Германии спорткаром стал Porsche 911. Если взглянуть на статистику по брендам, то уверенно лидирует все тот же Land Rover. Каждые 2 британских внедорожника из 1000 застрахованных угоняются. В первой пятерке самых популярных марок у воров также значатся Porsche, Mazda, Mitsubishi и Toyota.

В сравнении с 2019 годом, количество угонов сократилось с 14,2 до 10,7 тысяч автомобилей. Большинство случаев было зарегистрировано в Берлине (2276 похищенных автомобилей). Суммарный ущерб, нанесенный ворами в 2020 году, составляет 214 миллионов евро.

Примечательно, что украинская статистика автомобильных краж во многом перекликается с немецкой. У нас по итогам 2020 года чаще других похищали Toyota, также "популярностью" пользовались Mazda, Honda, Hyundai и Kia.

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