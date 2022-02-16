ru ua
Ср, 16 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Лучше строить зарядки: Kia и Hyundai выступают против дотаций на покупку электромобилей

Новина українською →
Среда 16 февраля 2022 09:20
Лучше строить зарядки: Kia и Hyundai выступают против дотаций на покупку электромобилей Kia Niro EV (Фото: motor1.com)
Автор: Константин Широкун

Концерн Kia и Hyundai в последние годы активно выводит на мировые рынки новые электромобили и подзаряжаемые гибриды. Потому руководство компании всерьез озаботилось вопросом повышения спроса на электромобили и предложило отказаться от старым методов стимуляции.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarBuzz.

Так, глава Kia в Великобритании Пол Филпотт просит правительство Великобритании отказаться от предоставления грантов покупателям электромобилей и инвестировать больше средств в национальную сеть зарядок. Филпотт отметил, что согласно внутренней статистике компании предоставляемые государством скидки никак не повлияли на спрос.

Филпотт также отметил: "Я думаю, что у людей есть тревога по поводу зарядки, и именно на этом должно быть сосредоточено внимание всех. У автомобилистов должна быть абсолютная уверенность в зарядной инфраструктуре. Вот почему государства должны отказаться от грантов и обратиться к реальным материальным инвестициям в инфраструктуру".

Лучше строить зарядки: Kia и Hyundai выступают против дотаций на покупку электромобилейПо мнению топ-менеджера, при тщательном просчете за каждую скидку на электромобиль можно установить одну зарядную станцию. Таким образом, в скором времени удастся решить дефицит точек зарядки во многих регионах Европы и минимизировать негативный эффект недостаточного по мнению автомобилистов запаса хода их электрокаров.

Ранее мы писали, что показана самая быстрая Skoda Fabia. Модель выйдет на рынок уже весной 2022 года.

Также сообщалось, что Mercedes в Украине снял фильм с Гелендвагенами и вампирами. Для съемок в Украину привезли более десятка оригинальных машин разных поколений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
Мнения
Олег Назаренко
От перекупов к комиссионной торговле: как будет развиваться в Украине рынок подержанных авто
Олег Назаренко
генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров
Марина Кытина
Электромобилей больше – зарядок меньше: что происходит в Украине с зарядной инфраструктурой
Марина Кытина
эксперт транспортных инноваций
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения