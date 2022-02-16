Лучше строить зарядки: Kia и Hyundai выступают против дотаций на покупку электромобилей

Концерн Kia и Hyundai в последние годы активно выводит на мировые рынки новые электромобили и подзаряжаемые гибриды. Потому руководство компании всерьез озаботилось вопросом повышения спроса на электромобили и предложило отказаться от старым методов стимуляции.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarBuzz.

Так, глава Kia в Великобритании Пол Филпотт просит правительство Великобритании отказаться от предоставления грантов покупателям электромобилей и инвестировать больше средств в национальную сеть зарядок. Филпотт отметил, что согласно внутренней статистике компании предоставляемые государством скидки никак не повлияли на спрос.

Филпотт также отметил: "Я думаю, что у людей есть тревога по поводу зарядки, и именно на этом должно быть сосредоточено внимание всех. У автомобилистов должна быть абсолютная уверенность в зарядной инфраструктуре. Вот почему государства должны отказаться от грантов и обратиться к реальным материальным инвестициям в инфраструктуру".

По мнению топ-менеджера, при тщательном просчете за каждую скидку на электромобиль можно установить одну зарядную станцию. Таким образом, в скором времени удастся решить дефицит точек зарядки во многих регионах Европы и минимизировать негативный эффект недостаточного по мнению автомобилистов запаса хода их электрокаров.

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