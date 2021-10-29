Bugatti из Chery по цене Logan: в Украине продают реплику уникального концепт-кара на базе китайского седана

Житель Полтавы с помощью подручных средств переделал седан Chery Elara выпуска 2007 года в подобие четырехдверного концепт-кара Bugatti C16 Galibier, представленного в 2010 году. И теперь машина выставлена на продажу.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Авто.РИА.

Необычный автомобиль появился на одной из онлайн-площадок по продаже подержанных автомобилей. Спереди у седана Chery Elara установлены оптика, бампер и радиаторная решетка в виде фирменной "подковы" Bugatti.

Техническая начинка китайского автомобиля-донора осталась без изменений - двухлитровый бензиновый мотор развивает 129 лошадиных сил и работает в паре с механической коробкой передач.

Оригинальный концепт Bugatti C16 Galibier

Владелец автомобиля утверждает, что реплика Bugatti C16 Galibier построена в единственном экземпляре. Кроме того, автомобиль с пробегом в 70 тысяч километров перед продажей прошел полное техобслуживание.

Уникальный автомобиль оценен в 5555 долларов США - даже к ценообразованию владелец машины подошел с фантазией. В пересчете это 146 708 гривен. За эти же деньги в Украине можно купить десятилетний Renault Logan либо Sandero.

Напомним, что агентство J.D. Power провело исследование для определения китайских автомобилей с наименьшим количеством поломок. Отчет охватывает как иностранных производителей с локализованным производством, так и местные бренды.