Bugatti із Chery за ціною Logan: в Україні продають репліку унікального концепт-кара на базі китайського седана

Житель Полтави за допомогою підручних засобів переробив седан Chery Elara випуску 2007 року на копію чотиридверного концепт-кара Bugatti C16 Galibier, представленого у 2010 році. І тепер машину виставлено на продаж.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Авто.РІА.

Незвичайний автомобіль з'явився на одному з онлайн-майданчиків із продажу вживаних автомобілів. Попереду у седана Chery Elara встановлені оптика, бампер і решітка радіатора у вигляді фірмової "підкови" Bugatti.

Технічна начинка китайського автомобіля-донора залишилася без змін-дволітровий бензиновий мотор розвиває 129 кінських сил і працює в парі з механічною коробкою передач.

Оригинальний концепт Bugatti C16 Galibier

Власник автомобіля стверджує, що репліка Bugatti C16 Calibier побудована в єдиному екземплярі. Крім того, автомобіль з пробігом в 70 тисяч кілометрів, перед продажем пройшов повне техобслуговування.

Унікальний автомобіль оцінено у 5555 доларів США – навіть до ціноутворення власник машини підійшов із фантазією. У перерахунку це 146 708 гривень. За ці гроші в Україні можна купити десятирічний Renault Logan або Sandero.

Нагадаємо, що агентство J. D. Power провело дослідження для визначення китайських автомобілів з найменшою кількістю поломок. Звіт охоплює як іноземних виробників з локалізованим виробництвом, так і місцеві бренди.