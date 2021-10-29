ru ua
Пт, 29 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Bugatti из Chery по цене Logan: в Украине продают реплику уникального концепт-кара на базе китайского седана

Новина українською →
Пятница 29 октября 2021 15:35
Bugatti из Chery по цене Logan: в Украине продают реплику уникального концепт-кара на базе китайского седана Реплика Bugatti C16 Calibier на базе Chery Elara (Фото: auto.ria.com)
Автор: Александр Мороз

Житель Полтавы с помощью подручных средств переделал седан Chery Elara выпуска 2007 года в подобие четырехдверного концепт-кара Bugatti C16 Galibier, представленного в 2010 году. И теперь машина выставлена на продажу.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Авто.РИА.

Необычный автомобиль появился на одной из онлайн-площадок по продаже подержанных автомобилей. Спереди у седана Chery Elara установлены оптика, бампер и радиаторная решетка в виде фирменной "подковы" Bugatti.

Bugatti из Chery по цене Logan: в Украине продают реплику уникального концепт-кара на базе китайского седана

Техническая начинка китайского автомобиля-донора осталась без изменений - двухлитровый бензиновый мотор развивает 129 лошадиных сил и работает в паре с механической коробкой передач.

Bugatti из Chery по цене Logan: в Украине продают реплику уникального концепт-кара на базе китайского седана

Оригинальный концепт Bugatti C16 Galibier

Владелец автомобиля утверждает, что реплика Bugatti C16 Galibier построена в единственном экземпляре. Кроме того, автомобиль с пробегом в 70 тысяч километров перед продажей прошел полное техобслуживание.

Bugatti из Chery по цене Logan: в Украине продают реплику уникального концепт-кара на базе китайского седана

Уникальный автомобиль оценен в 5555 долларов США - даже к ценообразованию владелец машины подошел с фантазией. В пересчете это 146 708 гривен. За эти же деньги в Украине можно купить десятилетний Renault Logan либо Sandero.

Напомним, что агентство J.D. Power провело исследование для определения китайских автомобилей с наименьшим количеством поломок. Отчет охватывает как иностранных производителей с локализованным производством, так и местные бренды.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укравтопром
Мнения
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения