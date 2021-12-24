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Курс на електрокари: Subaru показала електричний спорткар майбутнього та концепти STI

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П'ятниця 24 грудня 2021 10:30
Курс на електрокари: Subaru показала електричний спорткар майбутнього та концепти STI Фото: Subaru STI E-RA (carscoops.com)
Автор: Константин Широкун

Subaru в рамках Токійського автосалону покаже відразу чотири новинки. Головною прем'єрою стане електричний концепт-кар STI E-RA, що знаменує перехід компанії в електричну еру.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Carscoops.

Концепт STI E-RA названий експериментальною спортивною машиною для вуглецево-нейтрального майбутнього. Перспективна модель представить нові елементи дизайну, які можуть бути використані в майбутніх автомобілях Subaru. Японський автовиробник всі подробиці щодо технічної частини новинки тримає в секреті. Відомо лише те, що прототип буде повністю електричним.

Курс на електрокари: Subaru показала електричний спорткар майбутнього та концепти STI Крім електричного STI E-RA, Subaru також продемонструє три концепції серії STI Performance: WRX S4, Levorg і BRZ. Заряджений седан WRX S4 отримає новий аеродинамічний обвіс, пофарбований в рожевий колір, а також великий задній спойлер з вуглецевого волокна.

Курс на електрокари: Subaru показала електричний спорткар майбутнього та концепти STIНа фото: Subaru WRX S4

Концептуальний Subaru Levorg STI Performance від серійних машин буде відрізнятися вишнево-червоними акцентами по кузову, а також новою системою вихлопу. Купе Subaru BRZ STI Performance можна буде дізнатися за вишневим кольором кузова і новим елементам екстер'єру. Більше офіційної інформації про новинки стане відомо на початку січня 2022 року.

Раніше ми повідомляли, що у Мультимедіа Tesla з'явилася підтримка TikTok. Компанія Tesla випустила для своїх електромобілів велике святкове оновлення.

Нагадаємо, що Кабмін продовжив заборону на імпорт в Україну автомобілів з Росії. Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду 23 грудня.

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